Bu Test Sonucu Moralin Bozulabilir: Antipatik misin Öğreniyoruz!

12.10.2025 - 12:04

Kendini sempatik, anlayışlı ve herkesin sevdiği biri mi sanıyorsun? Belki de sandığın kadar sıcak biri değilsin... Bazı küçük davranışlar, fark etmeden seni çevrendekiler için “antipatik” birine dönüştürebiliyor.  Bu testle birlikte antipatik olup olmadığını öğreneceksin!

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde görüyorsun?

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde görüyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Antipatik Değil Sempatiksin!

Senin yanında insanlar rahatlar, kendileri gibi hissederler. Çünkü ne çok konuşur ne de gereksiz yorumlarla ortamı bozarsın.  mpatin güçlü, sınırlarına dikkat ediyorsun ve nezaket senin doğanda var. İnsan ilişkilerinde ölçülü, samimi ve içten birisindir.

Antipatiklikle uzaktan yakından bir alakan yok, hatta çoğu zaman sen ortamın denge unsurusun. İnsanlar seni yanında hissettiğinde daha iyi hissediyor. Bu yönünü koru ama dikkat et, bazen fazla uyumlu olmak kendi ihtiyaçlarını bastırmana neden olabilir.

Senin İmajın Arada Kalıyor!

Zaman zaman sempatik, zaman zaman rahatsız edici olabiliyorsun. Niyetin kötü değil ama davranış biçimlerin yanlış anlaşılabiliyor. Belki stresli anlarda fazla savunmacı davranıyor, ya da karşındakinin duygularını fark etmeden görmezden geliyorsun. Antipatiklik senin kalıcı halin değil ama sosyal farkındalığını biraz artırman gerekiyor. Biraz daha dinlemeyi, biraz daha anlamayı öğrenirsen çevrendekilerin seni algılayış biçimi tamamen değişebilir.

Senin Tek Amacın Kendini Savunmak!

İnsanlara mesafeli, hatta zaman zaman üstünlük taslayan biri gibi görünüyorsun. Oysa çoğu bu davranışın altında anlaşılmama veya yetersiz hissetme korkusu yatıyor olabilir. Kırılmamak için sivri dilli davranıyor, ilgiyi korumak için baskın bir tavır sergiliyorsun.

Kendini sürekli savunmak yerine, karşındakinin niyetine alan açmayı dene. Zayıflık göstermek seni küçültmez — aksine seni daha insancıl kılar. Bu farkındalık, seni çevrendekiler için daha ulaşılabilir ve içten biri haline getirebilir.

Antipatik!

Seninle iletişim kurmak çoğu kişi için zor olabilir. Her durumda kendini haklı çıkarmaya çalışmak, empati eksikliği ve kibirli tavırlar seni itici biri gibi gösteriyor. Ancak bu, değişmeyeceğin anlamına gelmez! Belki de kimse seni yeterince anlamadığı için duvarlar ördün. Biraz yavaşla, daha çok dinle ve başkalarının da haklı olabileceğini kabul et. Antipatiklik bir kimlik değil, öğrenilmiş bir savunma mekanizmasıdır. Bunu fark ettiğinde, çevrendeki insanların da sana karşı tavırlarının nasıl değiştiğini şaşırarak göreceksin.

