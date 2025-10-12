Bu Test Sonucu Moralin Bozulabilir: Antipatik misin Öğreniyoruz!

Seninle iletişim kurmak çoğu kişi için zor olabilir. Her durumda kendini haklı çıkarmaya çalışmak, empati eksikliği ve kibirli tavırlar seni itici biri gibi gösteriyor. Ancak bu, değişmeyeceğin anlamına gelmez! Belki de kimse seni yeterince anlamadığı için duvarlar ördün. Biraz yavaşla, daha çok dinle ve başkalarının da haklı olabileceğini kabul et. Antipatiklik bir kimlik değil, öğrenilmiş bir savunma mekanizmasıdır. Bunu fark ettiğinde, çevrendeki insanların da sana karşı tavırlarının nasıl değiştiğini şaşırarak göreceksin.