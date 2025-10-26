Karakterinin Karanlık Tarafı Ne Kadar Baskın?
Herkesin bir karanlık tarafı vardır. Kimi bastırır, kimi besler, kimi de onunla barışmıştır.
Karanlık yan dediğimiz şey kötülük değil; bastırılmış öfke, kontrol ihtiyacı, intikam duygusu, kıskançlık ya da güç arzusu gibi içgüdülerin bir yansımasıdır.
Bu testte tek bir soruda, iç dünyandaki karanlıkla ne kadar iç içe olduğunu keşfedeceksin.
Hazırsan başlayalım1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşağıdaki özelliklerden hangilerini zaman zaman kendinde fark ediyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karanlık Taraftan Çok Uzaktasın!
Denge Durmayı Biliyorsun!
Karanlık Tarafın Güçlü, Ama Bilinçlisin
Karanlıkla Barışık, Tehlikeli Derecede Derin Birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın