onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Karakterinin Karanlık Tarafı Ne Kadar Baskın?

Karakterinin Karanlık Tarafı Ne Kadar Baskın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.10.2025 - 11:01

Herkesin bir karanlık tarafı vardır. Kimi bastırır, kimi besler, kimi de onunla barışmıştır.

Karanlık yan dediğimiz şey kötülük değil; bastırılmış öfke, kontrol ihtiyacı, intikam duygusu, kıskançlık ya da güç arzusu gibi içgüdülerin bir yansımasıdır.

Bu testte tek bir soruda, iç dünyandaki karanlıkla ne kadar iç içe olduğunu keşfedeceksin. 

Hazırsan başlayalım1

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşağıdaki özelliklerden hangilerini zaman zaman kendinde fark ediyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Karanlık Taraftan Çok Uzaktasın!

Senin karanlık tarafın oldukça zayıf, hatta yer yer bastırılmış durumda. İnsanlara güvenmeyi seviyor, empati kurabiliyor ve olumsuz duygularını yönetebiliyorsun. Bazen fazla saf veya iyi niyetli olabilirsin ama bu, dünyaya umutla bakabilen nadir insanlardan biri olduğunu gösteriyor. Yine de dikkat: herkesin içinde biraz karanlık olmalı. Yoksa ışığın da gücünü kaybedebilir. Kendini tamamen bastırmadan, gerektiğinde sınır koymayı öğrenmen seni daha da güçlü yapar.

Denge Durmayı Biliyorsun!

Senin karanlık tarafın var ama tamamen seni ele geçirmiyor. Bazen kıskanır, bazen kırılır, bazen plan yaparsın ama vicdanın hep devrededir. İçindeki gölgeyi fark ediyor, onu kontrol altında tutmayı başarıyorsun. Bu da seni olgun, farkındalığı yüksek bir karakter yapıyor. Sen karanlığı bastırmazsın, onunla dans edersin. Ne zaman ne kadarını göstermesi gerektiğini bilmen seni hem tehlikeli hem çekici kılar.

Karanlık Tarafın Güçlü, Ama Bilinçlisin

Senin karanlık tarafın sessiz ama etkili. İnsanları çözme, duyguları analiz etme ve stratejik davranma becerin yüksek.

Kıskançlık, güç arzusu ya da kontrol isteği zaman zaman seni yönetse de, bunu fark ettiğinde geri çekilmeyi biliyorsun. Bu halin seni hem gizemli hem de etkileyici yapıyor. İnsanlar seni çözemediğinde rahatsız oluyor ama sen bundan keyif alıyorsun. Işığını tamamen kapatma — karanlığın seni özel kılıyor, ama dengeyi kaybedersen kendi labirentine hapsolabilirsin.

Karanlıkla Barışık, Tehlikeli Derecede Derin Birisin!

Sen karanlığınla savaşıp yenilmiş biri değilsin  onunla yaşamayı öğrenmiş birisin. Gölgen senin kimliğinin bir parçası haline gelmiş. Zeki, sezgisel, derin düşünen ve gerektiğinde acımasız olabiliyorsun. İnsanları çözmede ustasın, ama duygusal olarak mesafeli kalmayı tercih ediyorsun. Bu, seni hem büyüleyici hem de korkutucu yapıyor. Karanlık tarafın seni güçlü kılıyor ama unutma: gücün sınırı sevgisizliğe dayanır. O sınırı geçtiğinde, ışığı geri çağırmak zor olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın