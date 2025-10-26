Karakterinin Karanlık Tarafı Ne Kadar Baskın?

Senin karanlık tarafın sessiz ama etkili. İnsanları çözme, duyguları analiz etme ve stratejik davranma becerin yüksek.

Kıskançlık, güç arzusu ya da kontrol isteği zaman zaman seni yönetse de, bunu fark ettiğinde geri çekilmeyi biliyorsun. Bu halin seni hem gizemli hem de etkileyici yapıyor. İnsanlar seni çözemediğinde rahatsız oluyor ama sen bundan keyif alıyorsun. Işığını tamamen kapatma — karanlığın seni özel kılıyor, ama dengeyi kaybedersen kendi labirentine hapsolabilirsin.