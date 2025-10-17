Tek Soruyla Mükemmel Bir Karakter Analizi ve Hayat Tavsiyesi!

Sen elini taşın altına koymaktan korkmayan birisin. Bir şeyin düzelmesini istiyorsan beklemez, harekete geçersin. Yardım etmek senin için içgüdüsel bir davranış. Empatin çok güçlü olduğu için insanların (ve hayvanların) acısına kayıtsız kalamazsın. Bu özellik seni sevilen biri yapıyor ama bazen de fazla yük taşıyorsun.

Tavsiye: Her şeyi tek başına çözmek zorunda değilsin. Yardım istemek zayıflık değil, bilgeliktir.