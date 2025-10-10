Zeka Testine Girmeden Zekanı Ölçüyoruz!
Zeka denince akla hemen “matematiksel başarı” ya da “IQ puanı” gelir ama aslında zekan, düşündüğünden çok daha renkli bir tablo! Kimi insan hızlı çözümler üretir, kimi sezgilerini dinler, kimi de yaratıcı fikirleriyle olaylara farklı bir bakış getirir.
Bu testte klasik sorularla değil, gündelik düşünme biçiminle zekanın yönünü keşfedeceksin.
Hazırsan kemerlerini bağla!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?
3. Sen daha çok mantığını dinleyenlerden misin yoksa deneyimlerine güvenenlerden mi?
4. Peki sen aynı anda iki farklı şeyi yapabilir misin?
5. Zaman baskısı altındayken nasıl davranırsın?
6. Karmaşık konuları anlamak için uyguladığın bir method var mı?
7. Sence bir filmi etkileyici yapan şey nedir?
8. Rüyalarında genelde…
9. Sence başarı nedir?
10. Hayatta seni tanımlayan cümle hangisine yakın?
Analitik Zeka
Pratik Zeka
Yaratıcı Zeka
Sezgisel Zeka
