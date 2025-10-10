Zeka Testine Girmeden Zekanı Ölçüyoruz!

Senin zekan kalpten gelir. İnsanları, ortamları ve enerjileri çok iyi okursun. Mantıkla değil, hissederek karar verirsin ama çoğu zaman da haklı çıkarsın. Duygusal derinliğin yüksek, farkındalığın güçlüdür. Bu sayede hem kendini hem başkalarını anlayabilir, doğru yönlendirmelerde bulunabilirsin. Senin için zeka sadece düşünmek değil, hissetmektir. İnsan ilişkilerinde doğuştan bir bilgelik taşır gibisin.