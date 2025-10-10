onedio
Zeka Testine Girmeden Zekanı Ölçüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
10.10.2025 - 17:04
10.10.2025 - 17:04

Zeka denince akla hemen “matematiksel başarı” ya da “IQ puanı” gelir ama aslında zekan, düşündüğünden çok daha renkli bir tablo! Kimi insan hızlı çözümler üretir, kimi sezgilerini dinler, kimi de yaratıcı fikirleriyle olaylara farklı bir bakış getirir.

Bu testte klasik sorularla değil, gündelik düşünme biçiminle zekanın yönünü keşfedeceksin. 

Hazırsan kemerlerini bağla!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Bir problemle karşılaştığında ne yaparsın?

3. Sen daha çok mantığını dinleyenlerden misin yoksa deneyimlerine güvenenlerden mi?

4. Peki sen aynı anda iki farklı şeyi yapabilir misin?

5. Zaman baskısı altındayken nasıl davranırsın?

6. Karmaşık konuları anlamak için uyguladığın bir method var mı?

7. Sence bir filmi etkileyici yapan şey nedir?

8. Rüyalarında genelde…

9. Sence başarı nedir?

10. Hayatta seni tanımlayan cümle hangisine yakın?

Analitik Zeka

Sen düzen, mantık ve analiz üzerine kurulu bir beyne sahipsin. Sorunları derinlemesine inceler, parçalara ayırır ve sebep sonuç ilişkisini bulursun. Hatalar seni korkutmaz aksine seni daha bilgili yapar. Zaman zaman diğer insanlara karşı soğuk görünürsün. Karmaşık durumlarda birçok insan paniklerken sen baştan aşağı sonuç çıkarırsın. Plan yapma, eleştirel düşünme ve hesaplama senin en güçlü yanın.

Pratik Zeka

Sen “düşünerek eyleme geçen” değil, “doğru anda harekete geçen” bir zekaya sahipsin. Deneyimlerinden öğrenir, olayları hızla kavrarsın. Gerçek hayatta çözüm odaklısın; teoriler seni sıkabilir ama uygulamada parladığın anlar çoktur. Kriz anlarında herkesin baktığı kişisin. Senin zekan yaşamın içinde şekillenir, her yeni durum senin için bir fırsattır.

Yaratıcı Zeka

Senin beynin sıradan düşünmez; bağlantıları herkesin fark ettiğinden farklı kurarsın. Soyut düşünme, hayal gücü ve estetik sezgi sende güçlüdür. Sınırları sevmeyen bir yapın var. Aynı durumdan bin farklı fikir çıkarabilir, dünyayı kendine özgü bir şekilde yorumlarsın. Senin zekanın kaynağı ilham, merak ve özgürlüktür  her fikrin bir hikâyeye dönüşebilir

Sezgisel Zeka

Senin zekan kalpten gelir. İnsanları, ortamları ve enerjileri çok iyi okursun. Mantıkla değil, hissederek karar verirsin ama çoğu zaman da haklı çıkarsın. Duygusal derinliğin yüksek, farkındalığın güçlüdür. Bu sayede hem kendini hem başkalarını anlayabilir, doğru yönlendirmelerde bulunabilirsin. Senin için zeka sadece düşünmek değil, hissetmektir. İnsan ilişkilerinde doğuştan bir bilgelik taşır gibisin.

