Tatlı Seçimlerine Göre Aşk İnsanı mısın Mantık İnsanı mı?

Senin tatlı seçimlerin, duygularınla hareket eden birini anlatıyor. Bir tatlının seni mutlu etmesi için kusursuz görünmesi gerekmez; önemli olan o ilk lokmada hissettirdikleri. Tıpkı aşkta da olduğu gibi… Kalbini dinlemek senin doğanda var. İnsanların niyetini sezersin, sevince tam seversin, kırıldığında da içten kırılırsın. Aşkta romantik, samimi ve içten bir tarzın var. Mantık senin için önemli olsa da, kalbini susturmakta zorlanırsın. Sevdiğin kişiye karşı içgüdülerinle yönelirsin ve ilişkilerinde duygusal bağ kurmak her şeyden önemli hale gelir. Bazen bu kadar yoğun hissetmek seni yorsa da, dünyaya güzellik katanlar senin gibiler. Çünkü senin gibi “aşk insanları” olmadan hayatın tadı eksik kalır.