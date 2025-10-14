Bu Kış En Çok Neye İhtiyacın Olacak?
1. Kış dendiğinde aklına ilk ne geliyor?
2. Kış kıyafeti olarak hangisi sensin?
3. Soğuk havalarda en çok ne yapmayı seversin?
4. Bir sabah uyandığında kar yağdığını gördün. İlk tepkin ne olur?
5. Şu anki ruh halini tek kelimeyle anlat desek?
6. Kış aylarında içmeyi en sevdiğin içeceği sorsak?
7. Biraz fazla stres yüklendin diyelim, ne yaparsın?
8. Kışın seni en çok ne üzer?
9. Karakterini kışla özdeşleştirsek hangisine yakınsın?
10. Son olarak, bu kış seni en çok motive edecek şey ne olurdu?
Başını Yaslayacak Bir Omuz
Bol Bol Paraya
Buralardan Çekip Gitmeye
Kafa Dinlemeye
