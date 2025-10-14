onedio
Bu Kış En Çok Neye İhtiyacın Olacak?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
14.10.2025 - 17:05

Kış yaklaşıyor… Kahve kokusu, battaniye, yağmur sesi, gri gökyüzü ve içimizi biraz ısıtacak şeyler! Ama bu kış senin gerçekten neye ihtiyacın var? Birine mi, bir yerlere mi, yoksa sadece biraz huzura mı?

Testi çöz ve cevabı öğren!

1. Kış dendiğinde aklına ilk ne geliyor?

2. Kış kıyafeti olarak hangisi sensin?

3. Soğuk havalarda en çok ne yapmayı seversin?

4. Bir sabah uyandığında kar yağdığını gördün. İlk tepkin ne olur?

5. Şu anki ruh halini tek kelimeyle anlat desek?

6. Kış aylarında içmeyi en sevdiğin içeceği sorsak?

7. Biraz fazla stres yüklendin diyelim, ne yaparsın?

8. Kışın seni en çok ne üzer?

9. Karakterini kışla özdeşleştirsek hangisine yakınsın?

10. Son olarak, bu kış seni en çok motive edecek şey ne olurdu?

Başını Yaslayacak Bir Omuz

Bu kış senin en büyük ihtiyacın insan teması. Birinin seni anlamasına, sessizce yanında oturmasına, yargılamadan dinlemesine ihtiyacın var. Belki uzun süredir güçlü görünmeye çalışıyorsun, ama içten içe biraz sarılmaya, biraz paylaşmaya hasretsin. Kışın o soğuk havası, içinde sakladığın kırılganlığı daha da görünür hale getirecek. Fakat unutma, bir omuz aramak zayıflık değil; insani bir ihtiyaç. Bu kış, duygularını bastırmak yerine paylaşmayı dene. Belki de o omuz sandığından daha yakındadır. Aşkla, dostlukla, samimiyetle… Bu kış seni ısıtacak olan şey, birinin kalbidir.

Bol Bol Paraya

Senin için bu kışın özeti net: para varsa huzur var! Son zamanlarda maddi stres seni fazlasıyla yormuş olabilir. Harcamalar, planlar, “şunu da alayım” derken cüzdan biraz incelmiş gibi duruyor. Ama merak etme, motivasyonun yerinde — biraz düzene girince sen yeniden ışıldarsın. Bu kış senin için “finansal toparlanma sezonu”. Kendine yatırım yap, gereksiz harcamalardan kaç, ama tamamen kısıtlama da. Bazen bir kahveyle bile moral bulabiliyorsun. Paranın yanında, iç huzurunun da değerli olduğunu unutma. Ve evet, kabul edelim: “para mutluluk getirmez” diyenler hiç soğukta doğalgaz faturası ödememiş!

Buralardan Çekip Gitmeye

Senin ruhun kışın gri bulutlarına sığmıyor. Bu kış senin ihtiyacın değişim. Aynı yer, aynı insanlar, aynı rutin seni bunaltmış. Belki uzaklara gitmek istiyorsun, belki de sadece kendi içinde yeni bir sayfa açmak. Bir çantayla gitmek her zaman mümkün olmasa da, zihinsel bir kaçış da iyidir. Yeni kitaplar, yeni uğraşlar, yeni bir “sen” yaratmak seni rahatlatabilir. Kışın sessizliği aslında en iyi iç yolculuk zamanıdır. Bu kış sana “git” diyor  ama nereye gidersen git, kendini de götür. Çünkü asıl değişim orada başlıyor.

Kafa Dinlemeye

Senin bu kış tek isteğin: sükunet. Ne mesaj, ne toplantı, ne drama… sadece sessizlik, huzur ve biraz kendinle baş başa kalmak. Uzun süredir herkesin yükünü taşımaktan yoruldun, biraz kendi ruhunu onarma zamanı. Bu kış sana bir inziva gibi gelecek. Belki bir günlüğe yazacaksın, belki bol bol müzik dinleyeceksin, belki sadece sessizliğe sarılacaksın. Kafa dinlemek senin için kaçış değil, iyileşme biçimi. Unutma, bazen hiçbir şey yapmamak, her şeyi yeniden yapabilmenin ilk adımıdır. Bu kış senin için reset sezonu.

