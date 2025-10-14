Bu Kış En Çok Neye İhtiyacın Olacak?

Senin bu kış tek isteğin: sükunet. Ne mesaj, ne toplantı, ne drama… sadece sessizlik, huzur ve biraz kendinle baş başa kalmak. Uzun süredir herkesin yükünü taşımaktan yoruldun, biraz kendi ruhunu onarma zamanı. Bu kış sana bir inziva gibi gelecek. Belki bir günlüğe yazacaksın, belki bol bol müzik dinleyeceksin, belki sadece sessizliğe sarılacaksın. Kafa dinlemek senin için kaçış değil, iyileşme biçimi. Unutma, bazen hiçbir şey yapmamak, her şeyi yeniden yapabilmenin ilk adımıdır. Bu kış senin için reset sezonu.