Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Kadar Elegantsın?
Zarafet sadece giyimde ya da tavırda değil, seçtiğin tatlıda bile gizli olabilir!
Kimimiz tiramisu gibi sade ama deriniz, kimimiz makaron gibi renkli ve çekiciyiz. Tatlı zevkin, senin nasıl biri olduğunu, nasıl bir enerji yaydığını ve “elegant” kelimesinin senin üzerinde nasıl durduğunu ele veriyor olabilir. Hazırsan, bu testte seçeceğin tatlılara göre ne kadar zarif, sade, gösterişli ya da özgün olduğunu açıklıyoruz!
1. Bir pastanedesin, sadece bir tatlı seçebilirsin:
2. Tam şu an önüne sadece biri gelecek!
3. Akşam yemeği sonunda hangisini görmek istersin?
4. Evde hangisini yapmak hoşuna gider?
5. Kış günü, sıcacık bir ortamdasın… hangisi sana eşlik eder?
6. Tatlı krizi ortasında hangisi seni mutlu eder?
7. Çocukluğundan beri vazgeçemediğin tatlı hangisi?
8. Bu düğün pastalardan birini seç desek?
Sen Sofistike Zarafetin Tatlı Halisin
Sen Geleneksel Şıklığın Tatlı Yansımasısın
Senin Zarafetin Sıradanlıktan Çok Farklı!
Senin zarafetin doğallıktan geliyor.
