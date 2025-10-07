Evini Dekore Et Hangi Burçla Evlenmen Gerektiğini Söyleyelim!
Evin dekorasyonu aslında karakterinin bir yansımasıdır. Sen koltuk takımı seçerken, mutfakta hangi renkleri tercih edeceğini belirlerken ya da misafirlerine hangi fincan takımını sunacağını düşünürken farkında olmadan içindeki kişiliği ortaya koyuyorsun. Peki, bu seçimlerin senin ruh eşini de ele verdiğini biliyor muydun? Bu eğlenceli testte evini baştan sona dekore edeceksin, biz de hangi burçla evlenmen gerektiğini sana söyleyeceğiz!
Haydi başlayalım!
1. Öncelikle salonun için nasıl bir koltuk takımı seçiyorsun?
2. Salonun duvar rengin ne olacak?
3. Perdeler nasıl olsun?
4. Halı seçiminde hangisini tercih edersin?
5. Yemek masası nasıl olsun?
6. Mutfak dolap rengin?
7. Kahve içilmeyen ev olmaz!
8. Misafir odan için tercih edeceğin detay?
9. Yatak odan nasıl olmalı?
10. Evinde kesinlikle bulunması gereken şey ne?
Koç!
Boğa!
İkizler
Başak
Kova
Yengeç
