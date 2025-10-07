onedio
Evini Dekore Et Hangi Burçla Evlenmen Gerektiğini Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.10.2025 - 16:04

Evin dekorasyonu aslında karakterinin bir yansımasıdır. Sen koltuk takımı seçerken, mutfakta hangi renkleri tercih edeceğini belirlerken ya da misafirlerine hangi fincan takımını sunacağını düşünürken farkında olmadan içindeki kişiliği ortaya koyuyorsun. Peki, bu seçimlerin senin ruh eşini de ele verdiğini biliyor muydun? Bu eğlenceli testte evini baştan sona dekore edeceksin, biz de hangi burçla evlenmen gerektiğini sana söyleyeceğiz!

Haydi başlayalım!

1. Öncelikle salonun için nasıl bir koltuk takımı seçiyorsun?

2. Salonun duvar rengin ne olacak?

3. Perdeler nasıl olsun?

4. Halı seçiminde hangisini tercih edersin?

5. Yemek masası nasıl olsun?

6. Mutfak dolap rengin?

7. Kahve içilmeyen ev olmaz!

8. Misafir odan için tercih edeceğin detay?

9. Yatak odan nasıl olmalı?

10. Evinde kesinlikle bulunması gereken şey ne?

Koç!

Enerjisi yüksek, yeniliklere açık birisin. Evini modern detaylarla donatman senin dinamizmini yansıtıyor. Koç burcuyla evlenmelisin çünkü o da senin gibi enerjik, hızlı karar alan ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir eş olacak. Onunla birlikte evin hiç sıkıcı olmayacak; sürekli yeni planlar, sürprizler ve hareket olacak.

Boğa!

Lükse, şıklığa ve kaliteye düşkünsün. Evinde klasik ve ağır detaylara yer veriyorsun çünkü sağlamlık ve huzur senin için önemli. Boğa burcu sana uygun çünkü sadık, güvenilir ve estetiğe önem veren bir eş olacak. Onunla evin her zaman düzenli, konforlu ve huzur dolu olacak.

İkizler

Senin evinde renk, enerji ve biraz da kaos var. Bohem seçimlerin aslında çok yönlü kişiliğini gösteriyor. İkizler burcuyla evlenmelisin çünkü o da senin kadar sosyal, konuşkan ve eğlenceli. Birlikte sürekli hareket halinde olacak, evinizi dostlarla dolduracak ve hayatı hiç tekdüze yaşamayacaksınız.

Başak

Minimal, düzenli ve sade seçimlerin senin içindeki disiplinli ve pratik tarafı gösteriyor. Başak burcu senin ruh eşin çünkü o da senin gibi düzenli, titiz ve mükemmeliyetçi. Onunla bir ev hayatı hem huzurlu hem de çok verimli geçecek; her şey tam olması gerektiği gibi olacak.

Kova

Retro ve özgün seçimlerin, sıra dışı bir kişiliğin olduğunu gösteriyor. Sen monotonluktan hoşlanmıyorsun. Kova burcu senin için biçilmiş kaftan çünkü o da yenilikçi, farklı ve özgürlükçü. Onunla evlendiğinde birlikte sıra dışı bir yaşam sürecek, evinizi farklılıkların yuvası haline getireceksiniz.

Yengeç

Doğal, huzurlu ve sıcak seçimlerin senin içindeki aile odaklı yanını ortaya çıkarıyor. Yengeç burcuyla evlenmelisin çünkü o da evine, ailesine ve sevdiklerine bağlıdır. Onunla evin sadece bir ev değil, gerçek bir yuva olacak. Bol bol anı biriktirecek, huzurlu ve romantik bir yaşam süreceksiniz.

