Erkeklere Özel Test! Sen Nasıl Bir Koca Olacaksın?

Dışarıdan bakıldığında güçlü, mesafeli ve hatta biraz soğuk bir imajın olabilir. Bu çoğu zaman çevrenin beklentileri ya da yetiştiğin ortamın etkisiyle gelişmiş bir alışkanlık. Sevgini süslü sözlerle ifade etmeyi pek tercih etmiyorsun; ama davranışların, ilgilerin ve küçük jestlerin aslında ne kadar yufka yürekli olduğunu gösteriyor. İçinde derin bir sevgi var ama bu sevgiyi fazla açığa vurduğunda karşı tarafın seni hafife alacağı ya da inciteceği kaygısını taşıyorsun. Bu yüzden güzel bir hareketin ardından sert bir tavırla denge kurmaya çalışıyorsun. Senin için bu biraz da bir korunma mekanizması gibi. Eşin ise senin maskenin ardındaki gerçek seni görecek: sıcacık, sevecen ve güvenilir bir adam. Onun anlayışıyla dengelenecek, kendi doğallığını daha çok gösterecek ve aslında ne kadar tatlı bir koca olduğunu yaşayarak kanıtlayacaksın.