Sen Kalbini Nerede Unuttun?

Belli ki senin için aşk, sadece duygulardan ibaret değil; aynı zamanda mekânlara, kokulara ve eşyalara da işlenmiş bir şey. Eski sevgilinin evi, senin için sıradan bir yer olmaktan çok daha fazlasını temsil ediyor. Orada paylaşılan kahkahalar, yapılan tartışmalar, birlikte kurulan küçük hayaller ve gündelik anlar kalbinin duvarlarına kazınmış. İşte bu yüzden kalbini, dört duvardan ibaret gibi görünen o evde bıraktın. Aslında bu durum, senin bağlılık gücünü gösteriyor. Sevdiğin kişiye sadece gönlünü değil, yaşamının bir kısmını da adıyorsun. Ancak bu bağlılık, ayrılık sonrasında seni biraz da esir alabiliyor. Çünkü mekânın kendisi, senin için aşkın bir hatırlatıcısı haline geliyor. Sen sadece kişiyi değil, o evin köşelerine sinmiş hatıraları da özlüyorsun. Bunun sana öğrettiği şey şu: Kalbini bıraktığın yerden geri almak için bazen kapıyı yeniden çalmana gerek yok. Hafızanda taşıdığın o ev, aslında senin sevgi kapasitenin bir yansıması. Geçmişin izlerini silmek zorunda değilsin; ama kalbini yeniden kendi evine, kendi içine taşımanın zamanı gelmiş olabilir.