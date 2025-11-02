Sen Kalbini Nerede Unuttun?
Bazen aşk sadece bir his değil, aynı zamanda bir yerle, bir anıyla ve bir kişiyle bağlantılıdır. Kalbini kaybettiğini düşündüğün anlar vardır; belki ilk aşkın, belki unutamadığın bir şehir, belki de seni derinden etkileyen bir anı… Bu testle birlikte, kalbini nerede “unuttuğunu” keşfedecek, geçmişteki izlerini gün yüzüne çıkaracaksın.
Hazırsan başlayalım!
1. Yaşını seçerek başla!
2. İlk aşkını düşündüğünde aklına ne gelir?
3. Aşk ilişkilerinde en çok neye değer verirsin?
4. Eski sevgilinle yaşadığın en unutulmaz an hangisiydi?
5. Eski ilişkilerinde seni en çok üzen neydi?
6. En çok hangi mevsimde duygusallaşırsın?
7. Aşkı tarif etmen gerekirse hangisi olur?
8. Kalbini kaybettiğin kişiyle ilgili en büyük pişmanlığın ne?
9. Şimdi duygularını düşündüğünde kalbin…
10. Peki senin kalbinin en kötü huyu neydi?
Kalbin 'O' Tatilde Kalmış
Kalbin Belki de Hiç Gitmediğin Köyünde
Kalbini Eski Mahallende Unuttun
Kalbini Eski Sevgilinin Evinde Unuttun
