Evet/Hayır Testine Göre Sen 21 Yaşından Sonra Aşık Olabilir misin?

Senin kalbin her zaman açık. Aşkı bir defalık bir deneyim değil, hayatın farklı dönemlerinde farklı şekillerde yaşanabilecek bir duygu olarak görüyorsun. Daha olgunlaştıkça seveceğin kişinin değerini daha çok bileceğine inanıyorsun. Belki daha sakin, belki daha bilinçli ama kesinlikle güçlü bir aşkın seni ileride bekleyebileceğini düşünüyorsun. Bu yaklaşımın, seni hem umutlu hem de hayata bağlı kılıyor.