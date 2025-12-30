onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Yüksek Nemlendirme Gücüyle Çatlak Karşıtı Bakım Sunan Ürünler

etiket Yüksek Nemlendirme Gücüyle Çatlak Karşıtı Bakım Sunan Ürünler

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 15:01

Vücutta oluşan kuruluk hissi ve elastikiyet kaybı, zamanla cilt yüzeyinde görünüm değişimlerine neden olabilir. Yüksek nemlendirme gücüne sahip içerikler, cildin esnekliğini destekleyerek bu görünümlerin önüne geçmeye çalışır. Cildinizi güçlendirmeyi hedefleyen ve daha pürüzsüz bir doku için cildin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen çatlak karşıtı bakım ürünlerini bir araya getirdik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lierac Phytolastil Çatlakları Önlemeye Yardımcı Jel Yeni 200 ml

Lierac Phytolastil Çatlakları Önlemeye Yardımcı Jel Yeni 200 ml

Karın, göğüs ve basen bölgelerinde oluşabilecek görünüm değişimlerinin önüne geçmeye çalışan Lierac Phytolastil Jel, cildin elastikiyetini desteklemeyi hedefler. Bitkisel içerikli formülüyle cildi güçlendirmeye yardımcı olurken, düzenli kullanımda daha pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya katkı sağlar. Cildin ihtiyaç duyduğu nem desteğini sunarak hassasiyetin önüne geçmeye çalışır.

Lierac Phytolastil Çatlakları Önlemeye Yardımcı Jel Yeni 200 ml

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel 200 ml

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel 200 ml

Aslanpençesi özü ile elastikiyeti artırmayı desteklerken soğan özüyle cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Atkuyruğu, duvar sarmaşığı ve centella içerikleriyle cildi güçlendirmeyi ve ihtiyaç duyduğu bakımı sunmayı hedefler. ETKO Cosmos Organic sertifikalı formülüyle cildin daha parlak görünmesine katkı sağlamaya çalışır.

Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel 200 ml

Bioderma Atoderm 2-in-1 Body Oil 150 ml

Bioderma Atoderm 2-in-1 Body Oil 150 ml

Nemlendirici ve besleyici yapısıyla oluşabilecek çatlak görünümüne karşı bakım sunmaya yardımcı olur. Skualen, seramidler ve jojoba yağı gibi bileşenlerle cildi destekleyerek elastikiyetini artırmayı hedefler. Cildin ihtiyaç duyduğu nemi kazanmasına katkı sağlarken hızlı emilen formülü sayesinde yağlı bir his bırakmadan parlak bir görünüm kazandırmaya çalışır.

Bioderma Atoderm 2-in-1 Body Oil 150 ml

Mustela Maternite Çok Amaçlı Bakım Losyonu 200 ml

Mustela Maternite Çok Amaçlı Bakım Losyonu 200 ml

Doğal patentli Maracuja içeriğiyle cilt elastikiyetini desteklemeye ve yumuşak bir his kazandırmaya yardımcı olur. %99,8 doğal kökenli vegan formülüyle çatlak görünümünün önüne geçmeye çalışırken cildi güçlendirmeyi hedefler. Organik sertifikalı yapısıyla doğum öncesi ve sonrası süreçte cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sunarak parlak bir görünüm kazandırmaya katkı sağlar.

Mustela Maternite Çok Amaçlı Bakım Losyonu 200 ml

Nivea Luminous630 Çatlak Karşıtı Vücut Yağ Serumu 100 ml

Nivea Luminous630 Çatlak Karşıtı Vücut Yağ Serumu 100 ml

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan bu bakım yağı, çatlak görünümünün önüne geçmeye çalışır. Cildi yoğun bir şekilde nemlendirerek elastikiyetini artırmayı destekler ve cildin daha parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Cilt bariyerini güçlendirmeyi hedefleyen formülüyle cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sunmaya katkı sağlar.

Nivea Luminous630 Çatlak Karşıtı Vücut Yağ Serumu 100 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Weleda Çatlak Bakım Kremi 150 ml

Weleda Çatlak Bakım Kremi 150 ml

Karın, göğüs ve bacak bölgelerinin kullanımına uygun olan bu bakım ürünü, tüm cilt tiplerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir. Organik ve doğal bitki özleri kullanılarak üretilen formülü, %100 Natrue sertifikasına sahiptir. Cildi nemlendirerek elastikiyetini artırmaya yardımcı olurken, daha parlak bir görünüm kazandırmayı ve cilt bariyerini güçlendirmeyi hedefler.

Weleda Çatlak Bakım Kremi 150 ml

Bio Oil Natural Cilt Bakım Yağı 125 ml

Bio Oil Natural Cilt Bakım Yağı 125 ml

14 farklı bitki özüyle zenginleşen bu bakım, nemi hapsederek kuruluk hissini gidermeyi amaçlar. Çatlak ve kırışıklık görünümünün önüne geçmeye çalışırken cildi güçlendirmeyi ve daha parlak bir doku kazandırmayı hedefler. Hem yüz hem vücut için çok amaçlı bir kullanım sunar.

Bio Oil Natural Cilt Bakım Yağı 125 ml

Babe Anti Stretch Çatlak Bakım Kremi 200 ml

Babe Anti Stretch Çatlak Bakım Kremi 200 ml

Misk gülü özleriyle zenginleştirilen bu krem, elastikiyeti artırarak yeni çatlak oluşumunun önüne geçmeye çalışır. Ciltteki leke görünümünü hafifletmeyi ve cilde parlaklık kazandırmayı hedefler. E vitamini desteğiyle cildi besleyerek pürüzsüz bir doku sunmaya yardımcı olur. Hızlı emilen yapısı sayesinde yağlı his bırakmadan cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar.

Babe Anti Stretch Çatlak Bakım Kremi 200 ml

Mineaderm Renewal Anti Strech Mark Cream 200 ml

Mineaderm Renewal Anti Strech Mark Cream 200 ml

Peptitler ve bitkisel özler içeren bu formül, cilt bariyerini güçlendirmeyi ve elastikiyeti desteklemeyi hedefler. Cildi sıkılaştırarak daha pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Shea yağı ve vitaminler sayesinde cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sunarak parlak bir doku kazanmasına katkı sağlar.

Mineaderm Renewal Anti Strech Mark Cream 200 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın