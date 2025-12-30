Yüksek Nemlendirme Gücüyle Çatlak Karşıtı Bakım Sunan Ürünler
Vücutta oluşan kuruluk hissi ve elastikiyet kaybı, zamanla cilt yüzeyinde görünüm değişimlerine neden olabilir. Yüksek nemlendirme gücüne sahip içerikler, cildin esnekliğini destekleyerek bu görünümlerin önüne geçmeye çalışır. Cildinizi güçlendirmeyi hedefleyen ve daha pürüzsüz bir doku için cildin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen çatlak karşıtı bakım ürünlerini bir araya getirdik.
Lierac Phytolastil Çatlakları Önlemeye Yardımcı Jel Yeni 200 ml
Alls Biocosmetics Organik Anti Stretch Mark Çatlak Önlemeye Yardımcı Jel 200 ml
Bioderma Atoderm 2-in-1 Body Oil 150 ml
Mustela Maternite Çok Amaçlı Bakım Losyonu 200 ml
Nivea Luminous630 Çatlak Karşıtı Vücut Yağ Serumu 100 ml
Weleda Çatlak Bakım Kremi 150 ml
Bio Oil Natural Cilt Bakım Yağı 125 ml
Babe Anti Stretch Çatlak Bakım Kremi 200 ml
Mineaderm Renewal Anti Strech Mark Cream 200 ml
