Survivor 2026 Ramazan Sarı Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.12.2025 - 15:12

Survivor 2026 Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında öne çıkan isimlerden biri olan Ramazan Sarı, yeni sezonda izleyicilerin merakla takip ettiği yarışmacılar arasında yer alıyor. Karakteriyle dikkat çeken Sarı hakkında “Survivor 2026 Ramazan Sarı kimdir?”, “Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” gibi sorular şimdiden sıkça araştırılıyor. Ramazan Sarı’nın yaşam öyküsüne ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Survivor Ramazan Sarı Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?

1997 yılında dünyaya gelen Survivor Ramazan Sarı, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Bu yaş aralığı, onun hem tecrübe kazanmış hem de fiziksel olarak güçlü ve dinamik bir sporcu profiline sahip olmasını sağlamaktadır.

Adana doğumlu olan ve aslen Adanalı olan Ramazan Sarı, çocukluk yıllarından itibaren spor ve fiziksel aktivitelerle iç içe bir yaşam sürmüştür. Spora olan bu ilgisini zamanla profesyonel kariyerine taşıyan Sarı, Survivor 2026’da sergileyeceği performansla dikkat çekmesi beklenen yarışmacılar arasında yer almaktadır.

Ramazan Sarı Kariyeri ve Instagram Hesabı

Ramazan Sarı, genç yaşlardan itibaren güreş sporuyla ilgilenmiş ve bu alanda Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmiştir. Milli takım tecrübesi, onun disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmasını, stratejik düşünmesini ve rakip analizinde güçlü bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır. Güreşin yüksek fiziksel efor ve dayanıklılık gerektiren yapısı, Sarı’nın hem bedensel gücünü hem de mental direncini üst seviyeye taşımıştır.

Bunun yanı sıra Ramazan Sarı, profesyonel MMA (Karma Dövüş Sanatları) dövüşçüsü olarak da ringlerde yer almıştır.

Survivor Ramazan Sarı Instagram Hesabı

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
