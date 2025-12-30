Survivor 2026 Ramazan Sarı Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?

1997 yılında dünyaya gelen Survivor Ramazan Sarı, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Bu yaş aralığı, onun hem tecrübe kazanmış hem de fiziksel olarak güçlü ve dinamik bir sporcu profiline sahip olmasını sağlamaktadır.

Adana doğumlu olan ve aslen Adanalı olan Ramazan Sarı, çocukluk yıllarından itibaren spor ve fiziksel aktivitelerle iç içe bir yaşam sürmüştür. Spora olan bu ilgisini zamanla profesyonel kariyerine taşıyan Sarı, Survivor 2026’da sergileyeceği performansla dikkat çekmesi beklenen yarışmacılar arasında yer almaktadır.