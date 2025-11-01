O Seni Neden Görmezden Geliyor?

Onun seni sevmemesinin en büyük nedeni aslında seninle ilgisi olmayan bir şey olabilir: Zamanlama. Bazen insanlar birbirine hazır oldukları anda değil, hayatlarının kaotik bir döneminde karşılaşırlar. Belki de onun duygusal olarak kapalı olduğu bir döneme denk geldin. Bu durum senin değerini azaltmaz. Aksine, aslında senin verdiğin emeğin görülmediğini ama bunun tamamen onun hayat koşullarından kaynaklandığını gösterir. Seninle aynı frekansta olacak birine denk geldiğinde bu enerji çok daha farklı yansıyacaktır. Unutma, yanlış zaman doğru insanı da gölgeleyebilir. O seni sevmedi çünkü hayatında buna yer yoktu, ama bu senin gelecekte karşılık göreceğin sevgiyi bulamayacağın anlamına gelmez.