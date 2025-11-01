O Seni Neden Görmezden Geliyor?
Hepimizin hayatında bir şekilde karşılık bulmamış duygular olmuştur. Bazen çok uğraştığımız halde karşımızdaki kişi bizi sevmez, bazen de küçük bir ayrıntı yüzünden işler istediğimiz gibi gitmez. Peki, gerçekten neden olmadı? Belki senin davranışların, belki de onun beklentileriyle uyuşmamanız... Bu testle “O seni neden sevmedi?” sorusunun perde arkasını keşfedeceksin.
1. Birine hoşlandığını belli etme tarzın nasıl?
2. Birinden hoşlandığında ilk yapacağın şey?
3. Senin için aşkın en önemli parçası ne?
4. Onunla konuşurken en çok hangi yanın öne çıkar?
5. Hoşlandığın kişiden beklediğin ilgi türü?
6. Karşı taraf seni nasıl tanımlar sence?
7. Hoşlandığın kişi seni reddettiğinde tepkin?
8. İlişkilerde en büyük korkun?
9. Senin için aşk…
10. Bu testi çözerken aklında biri var mıydı?
Zamanlama Yanlıştı
Karakterleriniz Çakıştı
Fazla Yoğun Geldin
Hiç Gerçekten Tanımadı
