Aşk Hayatında Hangi Tatlı Gibi Etki Bırakıyorsun?

Sen aşk hayatında cheesecake gibisin: şık, zarif ve özel. İnsanlar seni gördüğünde ya hemen bağlanıyor ya da mesafeli kalıyor; ama kimse ilgisiz kalamıyor. Aşkta seçici davranıyor, herkesin kolayca ulaşamayacağı bir enerji yayıyorsun. Senin için aşk, hem şefkat hem de saygıdan oluşan dengeli bir birliktelik. Partnerinin hayatına kattığın etki zarif bir tat gibi uzun süre hafızalarda kalıyor. Cheesecake gibi, senin sevgin hafif ama aynı zamanda etkileyici bir yoğunluğa sahip. Sevdiğin kişiye karşı oldukça özenli ve dikkatli davranıyorsun. Bu da seni her zaman özel kılıyor. İnsanlar senin aşkını tattığında, daha önce yaşamadıkları bir duygunun içine girdiklerini fark ediyorlar.