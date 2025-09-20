onedio
Aşk Üçgeninde Sen Kimi Seçerdin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.09.2025 - 12:03

Aşk üçgenleri ve dörtgenleri dizilerin, filmlerin en heyecanlı anlarını yaratıyor. Kimi zaman saf sevgiyi, kimi zaman yasak tutkuyu, kimi zaman da güvenle heyecan arasında kalışı izliyoruz. Peki ya sen olsaydın, bu aşk karmaşalarının ortasında kimi seçerdin? Bu testte birbirinden unutulmaz karakterler arasından karar vereceksin.

Hazırsan başlayalım!

1. En klasik soruyla başlayalım, Bella olsaydın tercihin kim olurdu?

2. Vampirlerden devam edersek, Elena yerinde olsaydın Salvatore kardeşlerden hangisini tercih ederdin?

3. Blair yerinde olsaydın, tutkulu bir aşkı mı yoksa arkadaşlıktan doğan bir aşkı mı tercih ederdin?

4. Robin yerinde olsaydın tercihin hangisinden yana olurdu?

5. Ted'in yerinde olsaydın gerçek aşkın hangisi olurdu?

6. Aşk-ı Memnu Behlül olsaydın, Bihter'i seçip kaçar mıydın, yoksa Nihalle mi evlenirdin?

7. Oğuz yerinde olsaydın Tekin kardeşlerden hangisiyle birlikte olmak isterdin?

8. Nihan yerinde olsaydın tercihin hangisi olurdu?

