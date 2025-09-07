C2 Seviye Türk Dizi Bağımlılarına Özel Sorular!

Türk dizileri… Hepimizin bir şekilde hayatına dokunan, kimi zaman ağlattıran, kimi zaman kahkahalara boğan ama her daim gündemden düşmeyen hikâyeler. Peki sen kendine ne kadar güveniyorsun? Sadece popüler yapımları mı biliyorsun yoksa unutulmuş sahneleri bile hatırlayacak kadar derin bir dizi bağımlısı mısın? Bu test, klasik “hangi dizide kim vardı?” seviyesinin çok ötesinde! Senin bilgi dağarcığını, dikkatini ve hafızanı zorlayacak sorularla karşına çıkıyoruz. Belki de en sevdiğin karakterlerin bile fark etmediğin detaylarını şimdi hatırlayacaksın.

Kendine güvenen başlasın!