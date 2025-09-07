onedio
C2 Seviye Türk Dizi Bağımlılarına Özel Sorular!

Tuğba Karakoç
07.09.2025 - 10:31

Türk dizileri… Hepimizin bir şekilde hayatına dokunan, kimi zaman ağlattıran, kimi zaman kahkahalara boğan ama her daim gündemden düşmeyen hikâyeler. Peki sen kendine ne kadar güveniyorsun? Sadece popüler yapımları mı biliyorsun yoksa unutulmuş sahneleri bile hatırlayacak kadar derin bir dizi bağımlısı mısın? Bu test, klasik “hangi dizide kim vardı?” seviyesinin çok ötesinde! Senin bilgi dağarcığını, dikkatini ve hafızanı zorlayacak sorularla karşına çıkıyoruz. Belki de en sevdiğin karakterlerin bile fark etmediğin detaylarını şimdi hatırlayacaksın.

Kendine güvenen başlasın!

1. Şehzade Mustafa'nın mührünü çalan kişi kimdir?

2. Hilmi Önal, Firdevs ve kızlarına hangi isimle seslenirdi?

3. Oğuz'un 'öf öf yeter' diyerek isyan ettiği kişi kimdir?

4. Emir ve Feriha ilk nerede öpüştü?

5. Bahar Tus'tan kaç puan aldı?

6. Halit Argun aşağıdakilerin hangisiyle evlenmiştir?

7. Hangisi Nilay ve Mustafa'nın sahiplendiği hayvanlardan biridir?

8. Bahar'ı kim öldürdü?

9. Kurtlar konseyi kaç kişiden oluşmaktadır?

10. Yalan Dünya dizisi, İstanbul'da hangi semtte geçer?

