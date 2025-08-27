Kim Milyoner Olmak İsterde Çıkmış İlginç Soruları Çözebilecek misin?

“Kim Milyoner Olmak İster?” yıllardır ekranlara damga vuran ve her bölümde izleyiciyi şaşırtmayı başaran sorularıyla Türkiye’nin en sevilen bilgi yarışmalarından biri. Bazı soruları o kadar ilginç ve şaşırtıcı ki ekran başında “Yok artık!” dedirten cinsten… Peki sen bu sıra dışı sorular karşısında ne kadar başarılı olabilirsin? Bu testte geçmiş sezonlarda çıkan en şaşırtıcı soruları senin için derledik.

Hazırsan odaklan, şıklar arasından doğru cevabı seç ve kendini küçük bir stüdyo koltuğunda hayal et!