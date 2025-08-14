Bu Zeka Testinin Sonunda Başın Biraz Ağrıyabilir!
Hazır mısın? Çünkü bu test, sıradan zeka sorularını bir kenara bırakıyor! Gerçek dikkat, mantık, analiz ve çözümleme becerilerini ölçen sorularla karşındayız. Cevapları öyle kolay kolay göremeyeceksin. Bazıları seni ters köşe yapacak, bazıları ise sınırlarını zorlayacak. Bu testte her sorunun ardında bir tuzak, her doğru cevabın ardında gerçek bir zafer var. Sonuna kadar çözebilirsen, zeka seviyenle herkese meydan okuyabilirsin!
Hazırsan başla!
1. Görsel de kaç kare görüyorsun?
2. Soru işareti yerine ne gelmeli?
3. Hangi musluk daha önce dolar?
4. Hangi topları deliklere yerleştirip toplarsanız 30 elde edersiniz?
5. Soru işaretli yere hangi rakam gelmeli?
6. Şekli katlayarak bir küp elde edildiğinde karşılıklı kareler hangi renk olamaz?
7. Soru işaretli yere hangi şekil gelmeli?
8. Bir tane renk ve yazı doğru eşleşiyor. Hangisi?
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır?
10. Şekillerde harflerden yola çıkarak son şeklin harfleri ne olmalı?
