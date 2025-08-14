onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Bu Zeka Testinin Sonunda Başın Biraz Ağrıyabilir!

Bu Zeka Testinin Sonunda Başın Biraz Ağrıyabilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 10:03

Hazır mısın? Çünkü bu test, sıradan zeka sorularını bir kenara bırakıyor! Gerçek dikkat, mantık, analiz ve çözümleme becerilerini ölçen sorularla karşındayız. Cevapları öyle kolay kolay göremeyeceksin. Bazıları seni ters köşe yapacak, bazıları ise sınırlarını zorlayacak. Bu testte her sorunun ardında bir tuzak, her doğru cevabın ardında gerçek bir zafer var. Sonuna kadar çözebilirsen, zeka seviyenle herkese meydan okuyabilirsin!

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Görsel de kaç kare görüyorsun?

1. Görsel de kaç kare görüyorsun?

2. Soru işareti yerine ne gelmeli?

2. Soru işareti yerine ne gelmeli?

3. Hangi musluk daha önce dolar?

3. Hangi musluk daha önce dolar?

4. Hangi topları deliklere yerleştirip toplarsanız 30 elde edersiniz?

4. Hangi topları deliklere yerleştirip toplarsanız 30 elde edersiniz?

5. Soru işaretli yere hangi rakam gelmeli?

5. Soru işaretli yere hangi rakam gelmeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şekli katlayarak bir küp elde edildiğinde karşılıklı kareler hangi renk olamaz?

6. Şekli katlayarak bir küp elde edildiğinde karşılıklı kareler hangi renk olamaz?

7. Soru işaretli yere hangi şekil gelmeli?

7. Soru işaretli yere hangi şekil gelmeli?

8. Bir tane renk ve yazı doğru eşleşiyor. Hangisi?

8. Bir tane renk ve yazı doğru eşleşiyor. Hangisi?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır?

10. Şekillerde harflerden yola çıkarak son şeklin harfleri ne olmalı?

10. Şekillerde harflerden yola çıkarak son şeklin harfleri ne olmalı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın