Hangi Eski Türk Devletinin Ruhunu Taşıyorsun?
Tarih sadece geçmişi anlatmaz; aynı zamanda kimliğimizin izlerini taşır. Binlerce yıl boyunca Orta Asya’dan Anadolu’ya hükmetmiş eski Türk devletlerinin her biri, farklı bir karakter, ruh ve mücadele anlayışıyla iz bıraktı. Kimi strateji dehasıydı, kimi savaş meydanlarının yıldızı… Peki sen, hangi eski Türk devletinin mirasını içinde taşıyorsun? 10 soruda kişiliğini analiz ediyor, tarih sayfalarında sana en çok yakışan devleti buluyoruz!
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1. Kendini bir hayvan olarak düşün; hangisi olurdun?
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2. Liderlik anlayışını nasıl tanımlarsın?
3. Bir kriz anında ilk tepkin?
4. Senin için en kıymetli şey nedir?
5. Tarihten bir rol model seçecek olsan kim olurdu?
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6. Strateji mi, cesaret mi?
7. Bir ülke kursan ilk neye yatırım yapardın?
8. Bir savaşı kazanmanın sırrı nedir?
9. En güçlü silah nedir?
10. Zafere ulaştığında hissettiğin şey?
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Göktürkler
Hun İmparatorluğu
Büyük Selçuklu
Timur İmparatorluğu
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