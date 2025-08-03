Timur’un ruhunu taşıyanlar, zekâsını eyleme dönüştürme konusunda sınır tanımaz. Senin karakterin de öyle: Derin hesaplar, hızlı adımlar ve net sonuçlar. Karizmanla etkilersin ama esas gücün aklındadır. Senin için başarı, sadece kazanmak değil; herkesin senden söz etmesini sağlamaktır. Mimariyi, sanatı, bilimsel ilerlemeyi sevmen de bundan. “İz bırakmak” senin ana amacın. Fakat bazen bu iz için çok fazla yıkım yaratabilirsin. Unutma, her yükseliş bir denge ister. İrade kadar vicdan da pusuladır. Eğer gücünü sadece egona değil; insanlık ve adalete yöneltirsen, adın tarih kitaplarında sadece “büyük” değil, aynı zamanda “adil” olarak anılır.