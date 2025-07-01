Tarihi Bir Kişilik Olsaydın Senin Lakabın Ne Olurdu?
Tarih boyunca bazı insanlar sadece isimleriyle değil, aldıkları unvanlarla anıldı. Kimine “Fatih” dendi, kimine “Büyük”, kimine “Deli”... Bu lakaplar sadece yaptıklarını değil, onların karakterini, yaklaşımlarını ve zamanla verdikleri etkiyi de yansıttı. Peki sen, tarih sahnesinde olsaydın, nasıl bir kişilik olarak anılırdın? Bu testte vereceğin cevaplarla geçmişin tozlu sayfalarında sana hangi unvanın verileceğini keşfedeceksin. Cesaretinle mi iz bırakırdın, zekanla mı, yoksa içe işleyen sessiz gücünle mi? Belki insanlar senden çekinir, belki de seni rehber bilirdi.
Hazırsan, zihnini zamanda geriye sar ve bu yolculukta nasıl biri olacağını öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir halk seni lider olarak seçse neden seni seçmişlerdir?
3. Bir karar vermen gerektiğinde nasıl hareket edersin?
4. Tarihte en çok hangi özelliğe sahip biriyle özdeşleşirsin?
5. Düşmanlarını alt etmenin en iyi yolu nedir?
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6. Hangi tarihi çağda yaşamak isterdin?
7. Halk seni nasıl hatırlasın isterdin?
8. En çok eleştiri aldığın özelliğin hangisi olabilir?
9. Güç sana ne ifade eder?
10. Savaş mı, diplomasi mi?
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Yılmaz
Demir Yürek
Bilge Taht
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