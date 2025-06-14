Seni Ayakta Tutan Gücün Ne?

Duygusal zekân, empatin ve insanlara olan duyarlılığın seni hem çok özel hem de çok dayanıklı biri yapıyor. Zannedilenin aksine, duygusal olmak zayıflık değil; senin gibi biri için en büyük güç kaynağıdır. İnsanların kalbine dokunabilir, duygularını anlayabilir ve onları kucaklayabilirsin. Bu özellik seni hem sosyal ilişkilerde hem de kriz anlarında değerli bir figür hâline getirir. Çünkü sen, en karanlık anda bile birine umut olabilecek bir sıcaklığa sahipsin. İçinde taşıdığın yumuşaklık, dış dünyayla kurduğun bağı daha da sağlamlaştırıyor. Ancak bu kadar hassas olmak seni yıpratabilir. Kendi duygularını bastırmadan ifade edebildiğin sürece gerçek gücünü korursun. Unutma, bir kalbin güçlü olması demek, kırılmasına rağmen yeniden sevebilmesi demektir. Senin gücün, dünyayı daha yaşanır kılan şeylerden biri.