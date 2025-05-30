Sen Yüzde Kaç Antipatiksin?
Bazı insanlar daha kapıdan içeri girerken ortamın enerjisini değiştirir. Kimi pozitifliğiyle sarar sarmalar, kimi ise mesafesiyle soğuk rüzgarlar estirir. Peki sen bu skalada tam olarak neredesin? İnsanlar seni gördüğünde “keşke konuşsa” mı diyor, yoksa “umarım gelmez” mi? Bu testte vereceğin cevaplarla, sosyal ilişkilerde nasıl bir etki bıraktığını, çevrendekilerin seni nasıl algıladığını ve içten içe yüzde kaç antipatiksin sorusunun cevabını öğreneceksin. Hazırsan dürüst ol ve cevapla: Belki de sandığından çok daha sempatiksindir, ya da tam tersi…
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1. Kalabalık bir ortama girdiğinde genellikle ne yaparsın?
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2. Bir arkadaş grubunda seni ilk kez tanıyan biri ne hisseder?
3. Sosyal medyada nasıl bir profilin var?
4. Yeni biriyle tanıştığında kendini nasıl tanıtırsın?
5. İnsanlar senin yanında rahat hisseder mi?
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6. Biri sana iyi bir şey söylediğinde nasıl tepki verirsin?
7. Topluluk içinde tartışma çıktığında senin tavrın nedir?
8. Mizah anlayışın nasıldır?
9. Birinin fikrine tamamen katılmadığında nasıl ifade edersin?
10. Birisi senden hoşlanmadığını belli ederse ne hissedersin?
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%70 Antipatik
%90 Antipatik
%40 Antipatik
%10 Antipatik
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