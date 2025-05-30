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Sen Yüzde Kaç Antipatiksin?

Sen Yüzde Kaç Antipatiksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 16:01

Bazı insanlar daha kapıdan içeri girerken ortamın enerjisini değiştirir. Kimi pozitifliğiyle sarar sarmalar, kimi ise mesafesiyle soğuk rüzgarlar estirir. Peki sen bu skalada tam olarak neredesin? İnsanlar seni gördüğünde “keşke konuşsa” mı diyor, yoksa “umarım gelmez” mi? Bu testte vereceğin cevaplarla, sosyal ilişkilerde nasıl bir etki bıraktığını, çevrendekilerin seni nasıl algıladığını ve içten içe yüzde kaç antipatiksin sorusunun cevabını öğreneceksin. Hazırsan dürüst ol ve cevapla: Belki de sandığından çok daha sempatiksindir, ya da tam tersi…

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1. Kalabalık bir ortama girdiğinde genellikle ne yaparsın?

2. Bir arkadaş grubunda seni ilk kez tanıyan biri ne hisseder?

3. Sosyal medyada nasıl bir profilin var?

4. Yeni biriyle tanıştığında kendini nasıl tanıtırsın?

5. İnsanlar senin yanında rahat hisseder mi?

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6. Biri sana iyi bir şey söylediğinde nasıl tepki verirsin?

7. Topluluk içinde tartışma çıktığında senin tavrın nedir?

8. Mizah anlayışın nasıldır?

9. Birinin fikrine tamamen katılmadığında nasıl ifade edersin?

10. Birisi senden hoşlanmadığını belli ederse ne hissedersin?

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%70 Antipatik

Sen farkında olmadan insanlara soğuk ya da ilgisiz görünebiliyorsun. Bu tavırların altında özgüven ya da ilgisizlik değil, çoğu zaman içe dönüklük ya da yorulmuşluk yatıyor. Ancak dışarıdan bakan biri için bu, “ukalalık” gibi algılanabiliyor. Sosyal ilişkilerde kontrolü elinde tutmak istiyorsun ama bazen bu, başkalarıyla aranda görünmez duvarlar örmene neden olabiliyor. Soğukkanlılığın bazen yanlış anlaşılmana sebep olsa da, aslında niyetin kötü değil. Yine de, bu yanlış anlaşılmaları azaltmak senin elinde. Kendine zaman tanı ama insanlara da yaklaşma fırsatı ver. Yüzde 70 antipatik olmak, düzeltilemez bir şey değil. Sadece biraz daha iletişime açık olman yeterli.

%90 Antipatik

Senin için durum net: İnsanlar seni tanımadan bile yargılıyor. Bunun sebebi ise yaydığın 'umursamıyorum' havası. Kendini övmen, başkalarını kolayca eleştirmen ve empati eksikliğin, seni çevrende oldukça antipatik biri haline getirebiliyor. Özellikle ilk izlenimlerde kendini sevdirmek senin için zor. İşin ilginç yanı, senin için bu durum çok da önemli değil gibi. İnsanların seni nasıl gördüğünü umursamıyor, kendi bildiğini okumaya devam ediyorsun. Bu tavır bazen karizmatik algılansa da, genellikle “itici” olarak tanımlanıyor. Eğer gerçekten çevrenle daha sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorsan, biraz daha yumuşamak sana iyi gelebilir. Kibir ile özsaygı arasında ince bir çizgi vardır. O çizgiyi aşmadan da güçlü görünebilirsin.

%40 Antipatik

Senin bir gizemin var. İnsanlar seni ilk tanıdıklarında soğuk ya da mesafeli biri olarak algılayabilir ama zamanla ne kadar içten biri olduğun ortaya çıkıyor. Kendini hemen açmaman, herkese güvenmemen aslında bir savunma mekanizması ve bu seni olduğundan daha “itici” gösterebiliyor. Sosyal ortamlarda çok öne çıkmayı sevmiyorsun ama bulunduğun yerlerde fark ediliyorsun. Bazıları seni ciddi ve kontrollü, bazıları ise biraz burnu havada olarak algılayabilir. Ancak seni tanıyanlar için durum bambaşka: Sen sadık, güvenilir ve sağlam bir arkadaşsın. İlk izlenimlerde daha açık ve sıcak bir dil kullanmak sana büyük avantaj sağlayabilir. Senin sorunun antipatik olmak değil, bazen kendini göstermekten çekinmek. Sıcaklığını sergilemekten korkma.

%10 Antipatik

Senin enerjin girdiğin her ortama yayılıyor. Samimiyetin, espri anlayışın ve doğal halinle insanlar sana kolayca ısınıyor. Hem konuşkan hem de ölçülüsün; bu da seni herkese hitap edebilen biri yapıyor. Soğuklukla hiçbir alakan yok; hatta bazıları seni biraz fazla 'yakın' bile bulabilir. Bu sempatik doğa halin, yeni insanlarla tanışmakta ya da zor ortamları yumuşatmakta büyük bir avantaj. İnsanlar senin yanında kendilerini güvende ve huzurlu hissediyor. Empatin, dinlemeyi bilmen ve pozitifliğin seni aranılan biri haline getiriyor. Ancak bazen bu kadar ulaşılabilir olmak seni yorabilir. Herkese yetişmeye çalışma. Sen zaten olduğun halinle çok iyisin. Antipati senin hayatında sadece televizyondaki dizilerde gördüğün bir şey!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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