Sen Yüzde Kaç Antipatiksin?

Senin bir gizemin var. İnsanlar seni ilk tanıdıklarında soğuk ya da mesafeli biri olarak algılayabilir ama zamanla ne kadar içten biri olduğun ortaya çıkıyor. Kendini hemen açmaman, herkese güvenmemen aslında bir savunma mekanizması ve bu seni olduğundan daha “itici” gösterebiliyor. Sosyal ortamlarda çok öne çıkmayı sevmiyorsun ama bulunduğun yerlerde fark ediliyorsun. Bazıları seni ciddi ve kontrollü, bazıları ise biraz burnu havada olarak algılayabilir. Ancak seni tanıyanlar için durum bambaşka: Sen sadık, güvenilir ve sağlam bir arkadaşsın. İlk izlenimlerde daha açık ve sıcak bir dil kullanmak sana büyük avantaj sağlayabilir. Senin sorunun antipatik olmak değil, bazen kendini göstermekten çekinmek. Sıcaklığını sergilemekten korkma.