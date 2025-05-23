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Masum musun Yoksa Gizli Bir Şeytan mı?

Masum musun Yoksa Gizli Bir Şeytan mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 12:01

Bazı insanlar dünyaya güneş gibi doğar, bazılarıysa gölgede yaşamayı tercih eder. Kalbin ne kadar temiz ya da ne kadar karanlık, bunu davranışların, düşüncelerin ve tepkilerin belirler. Peki sen, ne zaman iyi biri oldun, ne zaman içindeki karanlığa kulak verdin? Bu testte içindeki karanlıkla yüzleşmeye var mısın?

 Belki de sandığın kadar masum değilsindir… ya da sandığından da saf!

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1. Biri sana hiç sebepsiz kötü davransa ne yaparsın?

2. Eski sevgilinin yeni sevgilisi senden daha mutlu görünüyor, ne hissedersin?

3. En yakın arkadaşının bir sırrını öğrendin. Ne yaparsın?

4. Bir iyilik yaptın ama teşekkür edilmedi. Tepkin ne olur?

5. Bir arkadaşının başarısızlığı seni nasıl etkiler?

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6. Kıskandığın biriyle aynı ortamdasın. Ne yaparsın?

7. Sırf işine yarayacak diye biriyle arkadaş olur musun?

8. Söz konusu aşk olduğunda ne kadar adilsin?

9. Bir tartışmada ne kadar ileri gidersin?

10. İnsanların güvenini nasıl değerlendirirsin?

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Kalbin Tertemiz, Pırıl Pırıl!

Senin içinde gerçek anlamda bir ışık var. Kin, nefret ya da intikam gibi duygular seni pek etkileyemiyor. Kötülükle karşılaştığında bile içindeki iyiliği koruyorsun. İnsanlara karşı dürüst ve samimisin, çünkü içindeki güzelliği korumanın önemli olduğunu biliyorsun. Kalbinin bu kadar temiz olması seni zaman zaman yıpratıyor olabilir ama sen bunu bile büyüklükle karşılıyorsun. İnsanların seni kırdığı anlarda bile “Acaba ne yaşadı da böyle oldu?” diye düşünecek kadar olgunsun. Bu da seni çevrendeki en güvenilir insanlardan biri yapıyor. Hayatında bazı insanlar senin bu saflığını kullanmak isteyebilir, dikkatli ol. Ama unutma; iyi kalpliler sonunda hep kazanır. Senin kalbin dünyaya umut verenlerden biri.

İyilikle Kötülük Arasında Gidip Geliyorsun

Senin kalbin ne tamamen masum ne de tamamen karanlık. Zaman zaman içinden kötü düşünceler geçiyor ama bunu hemen eyleme dökmüyorsun. Kin güdebilirsin, ama bunu sadece kendini korumak için yaparsın. İçinde iyiyle kötü savaşı sık sık yaşanıyor. Hayatında yaşadığın hayal kırıklıkları seni biraz sertleştirmiş. Bazı insanların içindeki kötü tarafı hak ettiğini düşünüyorsun ve bu yüzden bazı davranışlarını meşrulaştırıyorsun. Ancak hala çizgilerini koruyan ve pişmanlık duyan bir yanın var. Bu denge hâli seni hayatta daha temkinli biri yapıyor. Ne tamamen safsın ne de tamamen acımasız. Önemli olan, hangi tarafı daha fazla beslediğin. Dengeyi doğru kurarsan çok güçlü bir karakterin olabilir.

İçinde Gizli Bir Karanlık Taşıyorsun

Sen dışarıya çok normal, hatta sempatik görünebilirsin ama içinde bastırılmış karanlık bir yan taşıyorsun. Kırıldığında ya da incindiğinde bunu unutmuyor, fırsatını bulunca ödetmeyi planlıyorsun. İnsanlara karşı temkinli yaklaşman, seni biraz sinsi bir hale getirmiş olabilir. Kötülüğü bir silah gibi kullanıyorsun; gerekirse, gerektiği kadar. Zayıf görünmek istemediğin için içindeki merhameti zaman zaman boğuyorsun. Bu da seni soğukkanlı ve hesapçı biri haline getiriyor. Herkes seni çözemez ama sen herkesi çok iyi çözersin. Yine de içinde hala kurtarılmayı bekleyen bir iyilik var. O tarafını yeniden keşfetmen, seni hem daha dengeli hem de daha huzurlu biri yapabilir. Yoksa kalbinin içindeki karanlık seni bile yutabilir.

Karanlıkla Dost Olmuşsun

Senin için “kalbi kötü” tanımı hafif kalabilir. İçinde empati ya da merhamet pek kalmamış. İnsanlara duyduğun öfke ya da güvensizlik, seni soğukkanlı bir manipülatöre çevirmiş. Çıkarına göre hareket ediyor, gerektiğinde insanları acımadan harcayabiliyorsun. Bu kadar karanlık bir kalbe sahip olmanın altında elbette yaşanmış acılar, ihanetler ya da hayal kırıklıkları var. Ama bunlarla başa çıkmak yerine kötülüğe sarılmışsın. Sana zarar veren her şeyin acısını başkalarından çıkarmaya başlamışsın. Bu yol seni güçlü biri gibi gösterebilir ama içten içe yalnızlaştırır. İnsanlara zarar vererek huzura ulaşamazsın. Belki de artık biraz iyiliğe kulak vermelisin. Çünkü senin gibi zeki biri, isterse kalbini yeniden inşa edebilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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