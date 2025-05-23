Masum musun Yoksa Gizli Bir Şeytan mı?

Bazı insanlar dünyaya güneş gibi doğar, bazılarıysa gölgede yaşamayı tercih eder. Kalbin ne kadar temiz ya da ne kadar karanlık, bunu davranışların, düşüncelerin ve tepkilerin belirler. Peki sen, ne zaman iyi biri oldun, ne zaman içindeki karanlığa kulak verdin? Bu testte içindeki karanlıkla yüzleşmeye var mısın?

Belki de sandığın kadar masum değilsindir… ya da sandığından da saf!