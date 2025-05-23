Masum musun Yoksa Gizli Bir Şeytan mı?
Bazı insanlar dünyaya güneş gibi doğar, bazılarıysa gölgede yaşamayı tercih eder. Kalbin ne kadar temiz ya da ne kadar karanlık, bunu davranışların, düşüncelerin ve tepkilerin belirler. Peki sen, ne zaman iyi biri oldun, ne zaman içindeki karanlığa kulak verdin? Bu testte içindeki karanlıkla yüzleşmeye var mısın?
Belki de sandığın kadar masum değilsindir… ya da sandığından da saf!
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1. Biri sana hiç sebepsiz kötü davransa ne yaparsın?
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2. Eski sevgilinin yeni sevgilisi senden daha mutlu görünüyor, ne hissedersin?
3. En yakın arkadaşının bir sırrını öğrendin. Ne yaparsın?
4. Bir iyilik yaptın ama teşekkür edilmedi. Tepkin ne olur?
5. Bir arkadaşının başarısızlığı seni nasıl etkiler?
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6. Kıskandığın biriyle aynı ortamdasın. Ne yaparsın?
7. Sırf işine yarayacak diye biriyle arkadaş olur musun?
8. Söz konusu aşk olduğunda ne kadar adilsin?
9. Bir tartışmada ne kadar ileri gidersin?
10. İnsanların güvenini nasıl değerlendirirsin?
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Kalbin Tertemiz, Pırıl Pırıl!
İyilikle Kötülük Arasında Gidip Geliyorsun
İçinde Gizli Bir Karanlık Taşıyorsun
Karanlıkla Dost Olmuşsun
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