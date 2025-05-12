Kim Hangi Yönünü Çekemiyor? Gerçekleri Açıklıyoruz!
Bazen insanlar seni gülümserken izliyor ama içinde kıskançlık dalgaları büyüyor. Hangi yönün başkalarının içini cız ettiriyor, kim senin hayatına imreniyor hiç merak ettin mi? Bu testle kimin hangi sebeple seni kıskandığını derinlemesine analiz ediyoruz.
Hazırsan dürüst cevaplarla başla!
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1. İnsanlar senin hakkında genelde ne der?
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2. En çok gurur duyduğun özelliğin hangisi?
3. En rahat hissettiğin yer neresi olurdu?
4. En çok seni ne mutlu eder?
5. Hayatında en çok değer verdiğin şey ne?
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6. Hangisi seni daha çok tanımlar?
7. Başkalarının seni kıskandığını düşündüğünde genelde nedeni ne olur?
8. Sosyal medyayı nasıl kullanırsın?
9. İnsanlar senden ne öğrenebilir?
10. Ailenle ilişkin nasıl?
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Sosyal Çevreni Kıskanıyorlar – “Gittiğin Her Yerde Parlıyorsun”
Başarıların Kıskanılıyor – “Çabalıyorsun ve Sonunda Oluyor!”
Özgürlüğün Kıskanılıyor – “Hiçbir Şeye Bağımlı Değilsin”
İçsel Huzurun Kıskanılıyor – “Sakinliğinle Güçlü Duruyorsun”
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