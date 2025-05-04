Hayatındaki Güzellikler Seni Dünyanın Hangi Dilimine Yerleştiriyor?
Bazen sahip olduklarımızı fark etmek için sadece bir an durup bakmak yeter. Hayatımızdaki güzelliklerin, küçük ya da büyük, aslında ne kadar değerli olduğunu düşündün mü? Şimdi gel, sahip olduğun şeyleri bir bir işaretle ve dünyadaki yerini umut dolu bir gözle keşfet!
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