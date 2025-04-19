Yüzde Kaç Sayısal Yüzde Kaç Sözel Zekaya Sahipsin?
Zekâ, sadece matematik problemlerini çözüp yüksek puan almakla ölçülemez. Kimimiz sözcüklerle dans ederken kimimiz sayıların içinde kaybolmaktan keyif alırız. Peki senin zekânın baskın yönü ne? Sayısal zekân mı seni öne çıkarıyor, yoksa sözel becerilerin mi etkileyici?
Hazırsan başlayalım!
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1. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
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2. Bir problemi çözmek için ilk olarak neye dikkat edersin?
3. Aşağıdaki aktivitelerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?
4. Karşındaki kişi bir şey anlatırken en çok neye dikkat edersin?
5. Bir konuyu öğrenmen gerektiğinde nasıl yaklaşırsın?
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6. En sevdiğin okul dersi hangisiydi?
7. Sana göre iyi bir konuşmacı nasıl olmalı?
8. Bir tartışmada hangi yönünle öne çıkarsın?
9. Film izlerken en çok neye dikkat edersin?
10. Bir şeyi unutmak istemiyorsan ne yaparsın?
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%80 Sayısal – %20 Sözel Zeka
%20 Sayısal – %80 Sözel Zeka
%50 Sayısal – %50 Sözel Zeka
%60 Sayısal – %40 Sözel Zeka
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%20 Sayısal – %80 Sözel Zeka Senin zihnin kelimelerle şekilleniyor. Duyguları ifade etmek, yaratıcı anlatımlarla insanlara dokunmak ve dilin büyüsünü kullanm... Devamını Gör