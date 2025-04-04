Türkiye’nin Yakın Tarihi Hakkında Bilgine Güveniyor musun?
Türkiye’nin Yakın Tarihi Hakkında Bilgine Güveniyor musun?
Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü tarihine ne kadar hakimsin? Atatürk’ün reformlarından önemli siyasi olaylara, ekonomik atılımlardan dış politikaya kadar birçok konuyu içeren bu testte kendini sınamaya hazır mısın?
Haydi başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lozan Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Atatürk, aşağıdaki devrimlerden hangisini en son gerçekleştirmiştir?
3. 1924 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?
4. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapitülasyonlar kaldırılmıştır?
5. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi yılda tanınmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hatay, Türkiye’ye hangi yıl katılmıştır?
7. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin izlediği dış politika hangi kavramla açıklanabilir?
8. Türk Lirası’ndan 6 sıfır ne zaman atılmıştır?
9. İlk çok partili seçim hangi yıl yapılmıştır?
10. Türkiye NATO'ya hangi yıl katılmıştır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
dokuza sekiz