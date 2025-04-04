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Türkiye’nin Yakın Tarihi Hakkında Bilgine Güveniyor musun?

Türkiye’nin Yakın Tarihi Hakkında Bilgine Güveniyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 13:01

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü tarihine ne kadar hakimsin? Atatürk’ün reformlarından önemli siyasi olaylara, ekonomik atılımlardan dış politikaya kadar birçok konuyu içeren bu testte kendini sınamaya hazır mısın? 

Haydi başla!

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1. Lozan Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

1. Lozan Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

2. Atatürk, aşağıdaki devrimlerden hangisini en son gerçekleştirmiştir?

2. Atatürk, aşağıdaki devrimlerden hangisini en son gerçekleştirmiştir?

3. 1924 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

3. 1924 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

4. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapitülasyonlar kaldırılmıştır?

4. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapitülasyonlar kaldırılmıştır?

5. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi yılda tanınmıştır?

5. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi yılda tanınmıştır?
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6. Hatay, Türkiye’ye hangi yıl katılmıştır?

6. Hatay, Türkiye’ye hangi yıl katılmıştır?

7. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin izlediği dış politika hangi kavramla açıklanabilir?

7. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin izlediği dış politika hangi kavramla açıklanabilir?

8. Türk Lirası’ndan 6 sıfır ne zaman atılmıştır?

8. Türk Lirası’ndan 6 sıfır ne zaman atılmıştır?

9. İlk çok partili seçim hangi yıl yapılmıştır?

9. İlk çok partili seçim hangi yıl yapılmıştır?

10. Türkiye NATO'ya hangi yıl katılmıştır?

10. Türkiye NATO'ya hangi yıl katılmıştır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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