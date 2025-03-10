Tarih Meraklıları Buraya! 1. Dünya Savaşı Testine Hazır mısın?

Tarih meraklıları buraya! 1. Dünya Savaşı, modern tarihin en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Peki, bu küresel çatışma hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Olayları, cepheleri, antlaşmaları ve kritik gelişmeleri gerçekten biliyor musun, yoksa bildiklerini mi sanıyorsun?

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