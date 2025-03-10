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Tarih Meraklıları Buraya! 1. Dünya Savaşı Testine Hazır mısın?

Tarih Meraklıları Buraya! 1. Dünya Savaşı Testine Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 12:01

Tarih meraklıları buraya! 1. Dünya Savaşı, modern tarihin en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Peki, bu küresel çatışma hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Olayları, cepheleri, antlaşmaları ve kritik gelişmeleri gerçekten biliyor musun, yoksa bildiklerini mi sanıyorsun?

Haydi, tarih bilgini test etmeye başla!

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1. 1. Dünya Savaşı hangi yıl başlamıştır?

2. 1. Dünya Savaşı'nın temel nedeni olarak gösterilen suikast hangi şehirde gerçekleşmiştir?

3. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine neden olan olay hangisidir?

4. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı'nda hangi tarafta yer almıştır?

5. Hangi antlaşma 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak sona erdirmiştir?

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6. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’nda hangi cephede savaşa katılmamıştır?

7. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephede toprak kazandı?

8. 1. Dünya Savaşı'nda ABD hangi yıl savaşa katılmıştır?

9. 1. Dünya Savaşı'nda ilk kez kullanılan yeni savaş teknolojisi hangisidir?

10. Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesini sağlayan antlaşma hangisidir?

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11. 1. Dünya Savaşı’nda en çok insan kaybı yaşayan ülke hangisidir?

12. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı Arap isyanını kışkırtan İngiliz ajanı kimdir?

13. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni paylaşma amacı güden gizli antlaşma hangisidir?

14. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri içinde yer almamıştır?

15. 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinde etkili olan Wilson İlkeleri hangi ülke tarafından açıklanmıştır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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