Yalnızca En Zekilerin Full Çekebileceği Genel Kültür Testi!

Zekânın ne kadar yüksek olduğunu öğrenmek ister misin? Bu test, sadece genel kültürü geniş ve analitik düşünebilen kişilerin başarabileceği bir sınav! Tarihten bilime, sanattan edebiyata, coğrafyadan spora kadar her alandan sorular içeren bu teste hazırsan başlıyoruz. Bakalım kaç doğru yapabileceksin?