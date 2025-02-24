onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Yalnızca En Zekilerin Full Çekebileceği Genel Kültür Testi!

Yalnızca En Zekilerin Full Çekebileceği Genel Kültür Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 13:01

Zekânın ne kadar yüksek olduğunu öğrenmek ister misin? Bu test, sadece genel kültürü geniş ve analitik düşünebilen kişilerin başarabileceği bir sınav! Tarihten bilime, sanattan edebiyata, coğrafyadan spora kadar her alandan sorular içeren bu teste hazırsan başlıyoruz. Bakalım kaç doğru yapabileceksin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Einstein’ın ünlü görelilik teorisi hangi harf ile gösterilir?

1. Einstein’ın ünlü görelilik teorisi hangi harf ile gösterilir?

2. Dünya’nın en yüksek dağı hangi kıtadadır?

3. Titanic gemisi hangi yıl batmıştır?

3. Titanic gemisi hangi yıl batmıştır?

4. Mozart hangi dönemin bestecisidir?

4. Mozart hangi dönemin bestecisidir?

5. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin attığı ilk atom bombası hangi şehre düşmüştür?

5. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin attığı ilk atom bombası hangi şehre düşmüştür?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şampiyonlar Ligi en çok hangi futbol kulübü kazanmıştır?

6. Şampiyonlar Ligi en çok hangi futbol kulübü kazanmıştır?

7. Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi hangisidir?

7. Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi hangisidir?

8. Kronoloji bilimi neyi inceler?

9. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?

9. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?

10. Mona Lisa tablosu hangi müzede sergilenmektedir?

10. Mona Lisa tablosu hangi müzede sergilenmektedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hangisi bir Nobel Ödülü kategorisi değildir?

11. Hangisi bir Nobel Ödülü kategorisi değildir?

12. DNA’nın içinde hangi dört baz bulunur?

12. DNA’nın içinde hangi dört baz bulunur?

13. Altın Oran matematikte hangi sayıyla ifade edilir?

13. Altın Oran matematikte hangi sayıyla ifade edilir?

14. Michelangelo’nun ünlü Davut heykeli hangi şehirde bulunmaktadır?

14. Michelangelo’nun ünlü Davut heykeli hangi şehirde bulunmaktadır?

15. Küresel ısınmanın en büyük sebebi nedir?

15. Küresel ısınmanın en büyük sebebi nedir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın