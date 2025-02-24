Yalnızca En Zekilerin Full Çekebileceği Genel Kültür Testi!
Yalnızca En Zekilerin Full Çekebileceği Genel Kültür Testi!
Zekânın ne kadar yüksek olduğunu öğrenmek ister misin? Bu test, sadece genel kültürü geniş ve analitik düşünebilen kişilerin başarabileceği bir sınav! Tarihten bilime, sanattan edebiyata, coğrafyadan spora kadar her alandan sorular içeren bu teste hazırsan başlıyoruz. Bakalım kaç doğru yapabileceksin?
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1. Einstein’ın ünlü görelilik teorisi hangi harf ile gösterilir?
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2. Dünya’nın en yüksek dağı hangi kıtadadır?
3. Titanic gemisi hangi yıl batmıştır?
4. Mozart hangi dönemin bestecisidir?
5. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin attığı ilk atom bombası hangi şehre düşmüştür?
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6. Şampiyonlar Ligi en çok hangi futbol kulübü kazanmıştır?
7. Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi hangisidir?
8. Kronoloji bilimi neyi inceler?
9. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
10. Mona Lisa tablosu hangi müzede sergilenmektedir?
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11. Hangisi bir Nobel Ödülü kategorisi değildir?
12. DNA’nın içinde hangi dört baz bulunur?
13. Altın Oran matematikte hangi sayıyla ifade edilir?
14. Michelangelo’nun ünlü Davut heykeli hangi şehirde bulunmaktadır?
15. Küresel ısınmanın en büyük sebebi nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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