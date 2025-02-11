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Genel Kültür Testleri
Bu Genel Kültür Testinden 14/14 Yapabilenlerin Zekası Tartışılmaz!

Bu Genel Kültür Testinden 14/14 Yapabilenlerin Zekası Tartışılmaz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 10:01

Genel kültürüne güveniyor musun? Bu test, sıradan bilgi yarışmalarından farklı olarak, akademik düzeyde bilgiye sahip olanları öne çıkaracak! Tarihten bilime, edebiyattan sanata kadar pek çok alanda bilgini sınayacağız. Eğer 14/14yapabilirsen, gerçekten de ansiklopedik bir zekaya sahipsin demektir. Hazırsan, başlıyoruz!

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1. Plüton’un gezegen statüsünden çıkarıldığı yıl hangisidir?

2. "Savaş Sanatı" adlı eserin yazarı kimdir?

2. "Savaş Sanatı" adlı eserin yazarı kimdir?

3. DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanları kimlerdir?

4. Antik Çağ’da "Dünyanın Yedi Harikası" listesine dahil edilen ve günümüze ulaşan tek yapı hangisidir?

5. Albert Einstein’ın ünlü kütle-enerji denkleminde “c” harfi neyi ifade eder?

5. Albert Einstein’ın ünlü kütle-enerji denkleminde “c” harfi neyi ifade eder?
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6. Hangisi 20. yüzyılda Nobel Edebiyat Ödülü kazanan bir yazardır?

6. Hangisi 20. yüzyılda Nobel Edebiyat Ödülü kazanan bir yazardır?

7. Hangi element periyodik tabloda ilk sırada yer alır?

7. Hangi element periyodik tabloda ilk sırada yer alır?

8. I. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren antlaşma hangisidir?

8. I. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren antlaşma hangisidir?

9. En büyük uydusu "Titan" olan gezegen hangisidir?

9. En büyük uydusu "Titan" olan gezegen hangisidir?

10. Hangisi ışık yılının bir ölçü birimi olduğu kavramdır?

10. Hangisi ışık yılının bir ölçü birimi olduğu kavramdır?
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11. Rönesans dönemi sanatçılarından biri olan ve "İlahi Komedya" adlı eseriyle bilinen yazar kimdir?

11. Rönesans dönemi sanatçılarından biri olan ve "İlahi Komedya" adlı eseriyle bilinen yazar kimdir?

12. Hangi ülke "Dünyanın Çatısı" olarak anılır?

12. Hangi ülke "Dünyanın Çatısı" olarak anılır?

13. Hangisi bir kimyasal elementtir?

13. Hangisi bir kimyasal elementtir?

14. Osmanlı Devleti hangi yıl resmi olarak sona erdi?

14. Osmanlı Devleti hangi yıl resmi olarak sona erdi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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