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İlkokul Seviyesi Genel Kültür Testi!

İlkokul Seviyesi Genel Kültür Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 12:01

Bu testle ilkokul yıllarına bir yolculuk yapmaya hazır mısın? Tarihten matematiğe, coğrafyadan fen bilgisine her alanda basit ve eğlenceli sorular seni bekliyor! Bakalım kaç tanesini doğru cevaplayabileceksin! Kim bilir, belki o yıllardaki bilgilerini hâlâ unutmamışsındır. Haydi, hemen başla ve bilgini test et!

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1. Türkiye’nin başkenti neresidir?

1. Türkiye’nin başkenti neresidir?

2. Su deniz seviyesinde kaç derecede kaynar?

3. En küçük asal sayı hangisidir?

4. Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun nehri nedir?

5. Mevsimler hangi doğa olayına bağlı olarak oluşur?

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6. 1 kilogramda kaç gram vardır?

6. 1 kilogramda kaç gram vardır?

7. Gün ışığında oluşan gölgenin uzunluğu ne zaman en kısa olur?

7. Gün ışığında oluşan gölgenin uzunluğu ne zaman en kısa olur?

8. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaç derecedir?

8. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaç derecedir?

9. Gökkuşağı hangi doğa olayı sonucunda oluşur?

10. 1 düzine kaç adettir?

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11. İstanbul Boğazı hangi iki denizi birbirine bağlar?

11. İstanbul Boğazı hangi iki denizi birbirine bağlar?

12. Cumhuriyet hangi yıl ilan edilmiştir?

12. Cumhuriyet hangi yıl ilan edilmiştir?

13. Hangisi en büyük okyanustur?

13. Hangisi en büyük okyanustur?

14. Bitkiler fotosentez sırasında hangi gazı kullanır?

15. Türkiye'nin en batıdaki ili hangisidir?

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16. Hangisi bir yenilenebilir enerji kaynağıdır?

17. Yerçekimi kuvvetini kim buldu?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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