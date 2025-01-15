Hangi Psikolojik Hastalığa Yakalanma Riskin Var?
Hangi Psikolojik Hastalığa Yakalanma Riskin Var?
Hepimiz günlük hayatın getirdiği stres, duygusal çalkantılar veya zihinsel yorgunluklarla yüzleşiyoruz. Ancak bazen bu durumlar, farkında olmadan bizi belli psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın hale getirebilir. Bu testte, karakterine ve hayata bakışına göre hangi psikolojik duruma daha yatkın olduğunu analiz ediyoruz.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Günün büyük kısmını nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Başarılarının ardından ne hissedersin?
3. Stresli bir durumdayken ne yaparsın?
4. İnsanlarla ilişkilerinde en sık karşılaştığın sorun nedir?
5. Uyku düzenin nasıldır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayatındaki en büyük hayalin ne?
7. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
8. Planlarını hayata geçirmek konusunda ne kadar başarılısın?
9. Bir yakınını kaybetmek gibi zor bir durumla nasıl başa çıkarsın?
10. Hangi senaryo seni en çok rahatsız eder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depresyon Riski
Anksiyete Riski
Sosyal Çekilme (İzolasyon) Riski
Bipolar Bozukluk
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın