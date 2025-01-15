Hangi Psikolojik Hastalığa Yakalanma Riskin Var?

Gelecek hakkında duyduğun derin endişe veya olayları sürekli kontrol etme ihtiyacı, sende anksiyete belirtilerini gösterebilir. Belirsizlikler seni rahatsız ediyor ve bazen bu kaygılar, yaşam kaliteni etkileyebilecek kadar yoğun olabiliyor. Bu duruma bağlı olarak, zihnin sürekli çalışıyor ve kendini yorgun hissediyorsun. Kendi huzurunu bulmak ve anksiyeteyi yönetmek için yapabileceğin birçok şey var. Nefes egzersizleri, meditasyon ve bilinçli farkındalık pratikleriyle bu endişeleri daha iyi kontrol edebilirsin. Kendini daha iyi hissetmediğin durumda bir uzmandan yardım istemekten çekinme. Unutma ki bu hisler tamamen yönetilebilir ve sen buna fazlasıyla değersin!