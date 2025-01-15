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Hangi Psikolojik Hastalığa Yakalanma Riskin Var?

Hangi Psikolojik Hastalığa Yakalanma Riskin Var?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 12:01

Hepimiz günlük hayatın getirdiği stres, duygusal çalkantılar veya zihinsel yorgunluklarla yüzleşiyoruz. Ancak bazen bu durumlar, farkında olmadan bizi belli psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın hale getirebilir. Bu testte, karakterine ve hayata bakışına göre hangi psikolojik duruma daha yatkın olduğunu analiz ediyoruz. 

Hazırsan başlayalım!

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1. Günün büyük kısmını nasıl hissediyorsun?

2. Başarılarının ardından ne hissedersin?

3. Stresli bir durumdayken ne yaparsın?

4. İnsanlarla ilişkilerinde en sık karşılaştığın sorun nedir?

5. Uyku düzenin nasıldır?

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6. Hayatındaki en büyük hayalin ne?

7. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

8. Planlarını hayata geçirmek konusunda ne kadar başarılısın?

9. Bir yakınını kaybetmek gibi zor bir durumla nasıl başa çıkarsın?

10. Hangi senaryo seni en çok rahatsız eder?

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Depresyon Riski

Hayatında bazı zorluklarla baş etmekte zorlanıyor olabilirsin ve bunlar sana büyük bir duygusal yük bindiriyor. Kendini sürekli yorgun, motivasyonsuz veya duygusal olarak boş hissetme durumu, depresyon riskini artırabilir. İlişkilerde daha pasif bir tavır sergiliyor olabilir veya başarısızlık korkusu nedeniyle kendini engelleyen bir döngüde hissedebilirsin. Unutma, bu hislerin seni tamamen ele geçirmesi gerekmez. Zorlandığın konuları fark etmek ve destek almak seni daha güçlü yapabilir. Basitçe bir arkadaşla konuşmak veya bir terapistten yardım almak, büyük farklar yaratabilir. Kendi mutluluğun için küçük adımlar atmayı ihmal etme. İyi bir uyku, keyif aldığın aktiviteler ve dengeli bir yaşam, zihinsel sağlığına büyük katkılar sağlayabilir.

Anksiyete Riski

Gelecek hakkında duyduğun derin endişe veya olayları sürekli kontrol etme ihtiyacı, sende anksiyete belirtilerini gösterebilir. Belirsizlikler seni rahatsız ediyor ve bazen bu kaygılar, yaşam kaliteni etkileyebilecek kadar yoğun olabiliyor. Bu duruma bağlı olarak, zihnin sürekli çalışıyor ve kendini yorgun hissediyorsun. Kendi huzurunu bulmak ve anksiyeteyi yönetmek için yapabileceğin birçok şey var. Nefes egzersizleri, meditasyon ve bilinçli farkındalık pratikleriyle bu endişeleri daha iyi kontrol edebilirsin. Kendini daha iyi hissetmediğin durumda bir uzmandan yardım istemekten çekinme. Unutma ki bu hisler tamamen yönetilebilir ve sen buna fazlasıyla değersin!

Sosyal Çekilme (İzolasyon) Riski

İnsanlarla derin bağlar kurmakta veya bu bağları sürdürmekte zorlanıyor olabilirsin. Zaman zaman kendini duygusal bir boşlukta veya yalnız hissettiğin anlar oluyor. Bu durum, sosyal çekilme veya duygusal izolasyona yol açabilir. Kendi iç dünyana çekilmeyi tercih etmen doğal bir ihtiyaç olabilir. Ancak, yalnızlık hissi derinleşmeden harekete geçmelisin. İnsanlara güvenmeyi öğrenmek ve basit bir iletişimle duygularını paylaşmak, senin için iyi bir başlangıç olabilir. Kendine izin ver; herkesin sevgi ve desteğe ihtiyacı var. Küçük ama samimi bir adım bile çevrendeki insanlarla daha güçlü bağlar kurmana yardımcı olabilir.

Bipolar Bozukluk

Duygu durumundaki ani iniş ve çıkışlar, zaman zaman seni zorlayabilir. Çok mutlu ve enerjik hissederken bir anda karamsarlığa düşmek, başkaları tarafından yanlış anlaşılmana yol açabilir. Bu dalgalanmalar, seni hem fiziksel hem de duygusal olarak yorabilir. Bu tür duygu değişimleri yaşıyorsan, bu durumların doğasını anlamak ve sağlıklı bir denge kurmak çok önemli. Harekete geçmeden önce bir adım geri çekilmek ve kendini analiz etmek işine yarayabilir. Eğer bu durumu yönetmekte zorlanıyorsan bir uzmana danışmayı düşünebilirsin. Hayatını daha dengeli ve keyifli yaşamak senin elinde!

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Tuğba Karakoç
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