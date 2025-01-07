Sen Ağlak Biri misin?
Sen Ağlak Biri misin?
Hayatta yaşanan her olay herkesi aynı şekilde etkilemez. Kimimiz her küçük duygusal değişime gözyaşıyla yanıt verirken kimimiz taş gibi sağlam durmayı başarırız. Peki sen duygularını nasıl ifade ediyorsun? Kolayca ağlar mısın yoksa gözyaşlarını içe mi akıtırsın? Bu test sana iç dünyanı keşfetme fırsatı sunacak.
Kendini daha iyi tanımaya hazır mısın?
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1. Bir duygusal film izlerken ne hissedersin?
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2. En son ne zaman ağladığını hatırlıyor musun?
3. Bir arkadaşınla tartıştığında ne yaparsın?
4. Sevinç gözyaşı döktüğün bir an oldu mu?
5. Birini üzgün görsen nasıl tepki verirsin?
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6. Bir kitap okurken en duygusal anlarda ne yaparsın?
7. Başkalarının yanında ağlamak konusunda ne düşünürsün?
8. Çocukken kolay ağlar mıydın?
9. Üzgün olduğunda ne yapmayı tercih edersin?
10. Mutluluk karşısındaki tavrın nedir?
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Ağlamanın gücünü kucaklıyorsun!
Kontrollü ama hassas bir yüreğin var!
Her hissi derinde yaşıyorsun!
Mantık ve duygu uyumunu yakalamışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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