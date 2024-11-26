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Narsistlik Seviyeni Öğrenmek İster misin?

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Narsistlik Seviyeni Öğrenmek İster misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 14:01

Herkesin biraz özgüvene ihtiyacı var, ama ya bu özgüven sınırları aşıp narsistliğe dönüşürse? Peki ya sen? Kendine olan hayranlığın çevrendekiler tarafından nasıl algılanıyor? Bu test, narsistlik seviyeni ortaya çıkaracak! Sonuçlar seni şaşırtabilir ya da tam da düşündüğün gibi çıkabilir. Hazırsan, kendini keşfetmeye başlıyoruz!

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1. Bir grup içinde konuşmalar genelde nasıl ilerler?

2. Sosyal medyada fotoğraf paylaşma sıklığın nedir?

3. Başarılarının konuşulmasını sever misin?

4. Bir toplantıda odak noktası olmaktan hoşlanır mısın?

5. İltifat aldığında nasıl tepki verirsin?

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6. Karşındaki kişiyi dinlerken ne kadar dikkatli olursun?

7. Arkadaş grubunda nasıl tanımlanırsın?

8. Kendini nasıl tanımlarsın?

9. Başkalarının başarısını nasıl karşılarsın?

10. Eleştirildiğinde nasıl hissedersin?

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Tam bir narsistsin!

Bir yıldız gibi parlamak, ilgi odağı olmak ve daima ön planda olmayı seviyorsun. Kendine olan aşkın ve hayranlığın öyle bir seviyeye ulaştı ki, bu durum narsistlik sınırlarını zorlamaya başladı. Özgüvenin adeta tavan yapmış durumda ve bu durum seni karizmatik bir hale getiriyor. Herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başarıyorsun, ancak başkalarının düşüncelerine pek de kulak asmıyorsun. İşte bu noktada dikkatli olman gerekiyor. Kendine olan bu aşırı ilgi ve hayranlık, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Unutma, her ne kadar kendi dünyanda bir yıldız gibi parlasan da, başkalarının da senin kadar değerli olduğunu ve düşüncelerinin de önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Kendine olan bu aşırı hayranlık ve ilgi, çevrendekileri uzaklaştırabilir ve ilişkilerini zedeleyebilir. Kendine olan bu aşırı hayranlığı biraz törpülemekte fayda var. Kendini sevmek elbette önemli ancak başkalarını da göz ardı etmemekte yarar var.

Narsistsin ama ölçüsü!

Evet, sen kendine aşık bir insansın ve bu durum gerçekten harika! Belki bazen narsistik bir tavır sergileyebiliyorsun, ama genellikle dengeli bir şekilde hareket ediyorsun. Bu durum, seni özgüvenli biri olarak görme eğiliminde olan insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Bu özgüvenin, sosyal ilişkilerinde sana büyük bir avantaj sağladığı da bir gerçek. Ancak, arada bir durup çevrendeki insanlara odaklanmayı unutmamak önemli. Bu, hem daha güçlü bağlar kurmanı sağlar, hem de seninle iletişim kurmayı seven insanların sayısını artırır. Kendini sevmek muhteşem bir şey, ama unutma ki, etrafındaki insanları da sevmek ve onlara değer vermek, hayatı daha da zengin ve anlamlı kılar.

Narsist değil, Öz güvenlisin!

Kendini seviyor ve değerini biliyorsun, ancak bunu başkalarını rahatsız edecek şekilde göstermiyorsun. Dengeli ve olgun bir yaklaşımın var. İnsanlar senin yanında kendilerini rahat hissediyor ve bu da seni sevilen biri yapıyor. Özgüvenini böyle devam ettir, harikasın!

Tamamen alçakgönüllüsün!

Senin için kendini övmek ya da ilgi odağı olmak gereksiz şeyler. Olduğun gibi biri olmayı seviyor ve başkalarına da aynı şekilde yaklaşıyorsun. Bu alçakgönüllü tavrın seni sevilen ve saygı duyulan biri yapıyor. Ancak, arada sırada kendini biraz daha ön plana çıkarmaktan çekinme. Özgüven, alçakgönüllülüğünle birleştiğinde harika sonuçlar doğurabilir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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