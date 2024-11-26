Narsistlik Seviyeni Öğrenmek İster misin?
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Narsistlik Seviyeni Öğrenmek İster misin?
Herkesin biraz özgüvene ihtiyacı var, ama ya bu özgüven sınırları aşıp narsistliğe dönüşürse? Peki ya sen? Kendine olan hayranlığın çevrendekiler tarafından nasıl algılanıyor? Bu test, narsistlik seviyeni ortaya çıkaracak! Sonuçlar seni şaşırtabilir ya da tam da düşündüğün gibi çıkabilir. Hazırsan, kendini keşfetmeye başlıyoruz!
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1. Bir grup içinde konuşmalar genelde nasıl ilerler?
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2. Sosyal medyada fotoğraf paylaşma sıklığın nedir?
3. Başarılarının konuşulmasını sever misin?
4. Bir toplantıda odak noktası olmaktan hoşlanır mısın?
5. İltifat aldığında nasıl tepki verirsin?
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6. Karşındaki kişiyi dinlerken ne kadar dikkatli olursun?
7. Arkadaş grubunda nasıl tanımlanırsın?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. Başkalarının başarısını nasıl karşılarsın?
10. Eleştirildiğinde nasıl hissedersin?
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Tam bir narsistsin!
Narsistsin ama ölçüsü!
Narsist değil, Öz güvenlisin!
Tamamen alçakgönüllüsün!
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