Narsistlik Seviyeni Öğrenmek İster misin?

Bir yıldız gibi parlamak, ilgi odağı olmak ve daima ön planda olmayı seviyorsun. Kendine olan aşkın ve hayranlığın öyle bir seviyeye ulaştı ki, bu durum narsistlik sınırlarını zorlamaya başladı. Özgüvenin adeta tavan yapmış durumda ve bu durum seni karizmatik bir hale getiriyor. Herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başarıyorsun, ancak başkalarının düşüncelerine pek de kulak asmıyorsun. İşte bu noktada dikkatli olman gerekiyor. Kendine olan bu aşırı ilgi ve hayranlık, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Unutma, her ne kadar kendi dünyanda bir yıldız gibi parlasan da, başkalarının da senin kadar değerli olduğunu ve düşüncelerinin de önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Kendine olan bu aşırı hayranlık ve ilgi, çevrendekileri uzaklaştırabilir ve ilişkilerini zedeleyebilir. Kendine olan bu aşırı hayranlığı biraz törpülemekte fayda var. Kendini sevmek elbette önemli ancak başkalarını da göz ardı etmemekte yarar var.