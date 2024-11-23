Karakterinle Eşleşen Kış Lezzetini Öğren!
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Karakterinle Eşleşen Kış Lezzetini Öğren!
Kış mevsimi tüm ihtişamıyla gelirken senin ruhun hangi kış lezzetiyle özdeşleşiyor? Kimimiz soğuk günlerde sıcak bir çorba kasesine sığınırken kimimiz tatlı bir kaçamak yapmayı tercih ederiz. Karakterine göre hangi kış lezzeti olduğunu öğrenmek ister misin? Bu testte vereceğin cevaplar, seni en iyi temsil eden kış lezzetini açığa çıkaracak.
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Soğuk bir kış akşamında nasıl vakit geçirmeyi tercih edersin?
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2. Kışın enerjini yükselten bir şey seç:
3. Kışın en sevdiğin aktivite nedir?
4. Bir kış akşamında içini ısıtacak ideal bir içecek:
5. Yılbaşı akşamı kendini nasıl hissedersin?
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6. Kışın seni en mutlu eden şey nedir?
7. Kışın vazgeçilmez moda tercihin nedir?
8. Gün içinde enerjin düştüğünde ne yaparsın?
9. Kışın en sevdiğin tat hangisi?
10. Arkadaş grubunda nasıl tanınırsın?
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Sıcak Çikolata
Baharatlı Sıcak Şarap
Tarçınlı Kurabiye:
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