Ali Koç'un Tribünde ve Sosyal Medyada İstifa İsteyen Fenerbahçelilere Troll Dediği Ortaya Çıktı!
Ali Koç'un Tribünde ve Sosyal Medyada İstifa İsteyen Fenerbahçelilere Troll Dediği Ortaya Çıktı!
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Asbaşkan Acun Ilıcalı, kadroya takviye yapılacağını ifade ederken Başkan Ali Koç'un çok konuşulacak bir açıklaması ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Koç'u ve yönetimini istifaya çağırmıştı.
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Fenerbahçe'de 18 Aralık'ta gerçekleştirilen Ankara Dernekler Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, eleştirilere tepki göstermişti.
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Koç'un "Sosyal medyadaki Fenerbahçe trolleri bizim içimizden geçiyor. Tribünler zaten malumunuz…" dediği ortaya çıktı.
İşte o anlar 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Benim için her fenerbahçeli trolldür zaten ha akparti trollü ha fenerbahçe trollü ikisi de aynı şey.
Bu koltuklarda bir şey var cidden ben de oturup bi denemek istiyorum nasıl bir zehirlenme yaşanıyor. Rte’yi eleştir çapulcu, hain bilmem ne, Ali’yi eleştir t... Devamını Gör