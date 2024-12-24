Manchester United Kornerden Gol Yiyen Altay Bayındır'ı Takımdan Gönderiyor
Manchester United Kornerden Gol Yiyen Altay Bayındır'ı Takımdan Gönderiyor
İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United'tan ayrılık haberi geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın milli kaleci Altay Bayındır ile yola devam etmeyeceği ifade edildi. Altay'ın satışının gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, gelirden pay alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ten Hag sonrası takımı Ruben Amorim'e emanet eden Manchester United, geçtiğimiz günlerde İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'a 4-3 yenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, kornerden yediği golle eleştirilerin hedefi olmuştu.
Transfer olduğu tarihten bu yana kadroya giremeyen 26 yaşındaki file bekçesine kötü haber geldi.
The Sun'da yer alan habere göre, milli kaleci devre arasında takımdan gönderilecek.
Bayındır'ın başka bir takıma transfer olması halinde Fenerbahçe, bu satıştan yüzde 20 pay alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altay'ın kornerden yediği gol 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın