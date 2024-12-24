Barış Alper'in Gol Sonrasında Yaptığı "Üşüyorum" Sevincinin Telifi Alındı!

Futbolda gol sevinçleri, oyuncuların yaratıcılıklarını sergilediği ve taraftarları coşturduğu anlar olarak oyunun unutulmaz bir parçası. Bazı oyuncular, ikonik hale gelen sevinçleriyle hafızalara kazınırken, bu hareketlerin telif hakkını alarak marka değerine dönüştürenler de var. Örneğin, bu sezon Chelsea formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan Cole Palmer.