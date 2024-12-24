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Barış Alper'in Gol Sonrasında Yaptığı "Üşüyorum" Sevincinin Telifi Alındı!

Barış Alper'in Gol Sonrasında Yaptığı "Üşüyorum" Sevincinin Telifi Alındı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.12.2024 - 18:30

Futbolda gol sevinçleri, oyuncuların yaratıcılıklarını sergilediği ve taraftarları coşturduğu anlar olarak oyunun unutulmaz bir parçası. Bazı oyuncular, ikonik hale gelen sevinçleriyle hafızalara kazınırken, bu hareketlerin telif hakkını alarak marka değerine dönüştürenler de var. Örneğin, bu sezon Chelsea formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan Cole Palmer.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın olmazsa olmaz oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, 15. haftadaki Sivasspor maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın olmazsa olmaz oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, 15. haftadaki Sivasspor maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.

Takımının üçüncü ve son golünü kaydeden milli futbolcu, sevincini Cole Palmer'ın da yaptığı "üşüyorum" hareketiyle kutlamıştı.

Takımının üçüncü ve son golünü kaydeden milli futbolcu, sevincini Cole Palmer'ın da yaptığı "üşüyorum" hareketiyle kutlamıştı.

17. haftada oynana Kayserispor maçında da gol atma başarısı gösteren 24 yaşındaki isim, bu sevinci tekrarlamıştı.

17. haftada oynana Kayserispor maçında da gol atma başarısı gösteren 24 yaşındaki isim, bu sevinci tekrarlamıştı.

Chelsea'nın genç yıldızı Cole Palmer, sevincini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne kaydettirdi ve telif aldı.

Chelsea'nın genç yıldızı Cole Palmer, sevincini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne kaydettirdi ve telif aldı.

Palmer'ın işlem için gönderdiği video 👇🏻

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İngiliz futbolcuya sosyal medyadan gelen tepkiler 👇🏻

İngiliz futbolcuya sosyal medyadan gelen tepkiler 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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