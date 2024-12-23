Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ'dan Süper Lig Tarihine Geçen Gol!

Futbol, yalnızca bir oyun değil, bazen söylenemeyen duyguların en güçlü şekilde ifade bulduğu bir sahne. Bir gol, sadece tabelayı değiştirmekle kalmaz; içinde sevgi, özlem ve hayata dair anlamlar taşır. Adana Demirspor’un genç oyuncusu Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihine geçen golünü mayıs ayında vefat eden babasına armağan ettiğini söyledi.