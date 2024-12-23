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Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ'dan Süper Lig Tarihine Geçen Gol!

Adana Demirsporlu Ozan Demirbağ'dan Süper Lig Tarihine Geçen Gol!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.12.2024 - 00:51

Futbol, yalnızca bir oyun değil, bazen söylenemeyen duyguların en güçlü şekilde ifade bulduğu bir sahne. Bir gol, sadece tabelayı değiştirmekle kalmaz; içinde sevgi, özlem ve hayata dair anlamlar taşır. Adana Demirspor’un genç oyuncusu Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihine geçen golünü mayıs ayında vefat eden babasına armağan ettiğini söyledi.

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Süper Lig'de bu sezon zor günler geçiren, puan durumunun son sırasında bulunan Adana Demirspor, ligin ilk devresinin kapanış maçında kritik bir galibiyet aldı.

Süper Lig'de bu sezon zor günler geçiren, puan durumunun son sırasında bulunan Adana Demirspor, ligin ilk devresinin kapanış maçında kritik bir galibiyet aldı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş zaferiyle eksi puandan kurtulan mavi-lacivertliler, deplasmanda Hatayspor'u 3-1'le geçerek üç puana uzandı ve puanını 5'e yükseltti.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş zaferiyle eksi puandan kurtulan mavi-lacivertliler, deplasmanda Hatayspor'u 3-1'le geçerek üç puana uzandı ve puanını 5'e yükseltti.

Galibiyetin mimarlarından biri olan Ozan Demirbağ, skor 1-1'ken attığı golle lig tarihine geçti.

Galibiyetin mimarlarından biri olan Ozan Demirbağ, skor 1-1'ken attığı golle lig tarihine geçti.

Takımının ikinci golünü kaydeden 16 yaşındaki oyuncu, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

Takımının ikinci golünü kaydeden 16 yaşındaki oyuncu, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Demirbağ, "Bu golü çok uzun zamandır bekliyordum. Sonunda attım. Bu golü, Mayıs ayında vefat eden babama armağan ediyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Demirbağ, "Bu golü çok uzun zamandır bekliyordum. Sonunda attım. Bu golü, Mayıs ayında vefat eden babama armağan ediyorum." dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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