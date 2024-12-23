Galatasaray Hiç Olmadığı Kadar Favori: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Galatasaray Hiç Olmadığı Kadar Favori: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Süper Lig'de ilk devre, 17. haftada oynanan maçlarla sona erdi. Geçtiğimiz son iki yılda kupayı müzesine götüren Galatasaray, yarıyı lider kapattı. Fenerbahçe, ikinci, Samsunspor üçüncü basamakta yer aldı. Beşiktaş ilk 5'in dışında kaldı. Şampiyonluk oranları da buna bağlı olarak ciddi biçimde değişim gösterdi. İşte takımların aldıkları puanlar ve tablodaki yeni şampiyonluk oranları 👇🏻
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Trabzonspor (19 puan)
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Başakşehir (23 puan)
Beşiktaş (26 puan)
Eyüpspor (27 puan)
Göztepe (28 puan)
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Samsunspor (30 puan)
Fenerbahçe (36 puan)
Galatasaray (44 puan)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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