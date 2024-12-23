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Galatasaray Hiç Olmadığı Kadar Favori: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Galatasaray Hiç Olmadığı Kadar Favori: Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.12.2024 - 00:13

Süper Lig'de ilk devre, 17. haftada oynanan maçlarla sona erdi. Geçtiğimiz son iki yılda kupayı müzesine götüren Galatasaray, yarıyı lider kapattı. Fenerbahçe, ikinci, Samsunspor üçüncü basamakta yer aldı. Beşiktaş ilk 5'in dışında kaldı. Şampiyonluk oranları da buna bağlı olarak ciddi biçimde değişim gösterdi. İşte takımların aldıkları puanlar ve tablodaki yeni şampiyonluk oranları 👇🏻

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Trabzonspor (19 puan)

Trabzonspor (19 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 67

  • Yeni şampiyonluk oranı: 1000

Başakşehir (23 puan)

Başakşehir (23 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 100

  • Yeni şampiyonluk oranı: 400

Beşiktaş (26 puan)

Beşiktaş (26 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 4

  • Yeni şampiyonluk oranı: 90

Eyüpspor (27 puan)

Eyüpspor (27 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 750

  • Yeni şampiyonluk oranı: 300

Göztepe (28 puan)

Göztepe (28 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 1000

  • Yeni şampiyonluk oranı: 300

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Samsunspor (30 puan)

Samsunspor (30 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 250

  • Yeni şampiyonluk oranı: 120

Fenerbahçe (36 puan)

Fenerbahçe (36 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 2.50

  • Yeni şampiyonluk oranı: 3.52

Galatasaray (44 puan)

Galatasaray (44 puan)

  • Eski şampiyonluk oranı: 1.60

  • Yeni şampiyonluk oranı: 1.10

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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