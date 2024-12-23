Takas Tamamlandı İddiası: Talisca Fenerbahçe En Nesyri Al-Nassr Yolcusu!

Devre arası transfer döneminin açılmasına az bir süre kala Fenerbahçe'den transfer haberi geldi. Takımı Mourinho'ya emanet etmesine ve dikkat çekici oyuncuları kadrosuna katmasına rağmen beklentilerin altında kalan sarı-lacivertliler, hücuma yeni bir yıldız aldı. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Talisca, Fenerbahçe'de!