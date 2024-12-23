Takas Tamamlandı İddiası: Talisca Fenerbahçe En Nesyri Al-Nassr Yolcusu!
Takas Tamamlandı İddiası: Talisca Fenerbahçe En Nesyri Al-Nassr Yolcusu!
Devre arası transfer döneminin açılmasına az bir süre kala Fenerbahçe'den transfer haberi geldi. Takımı Mourinho'ya emanet etmesine ve dikkat çekici oyuncuları kadrosuna katmasına rağmen beklentilerin altında kalan sarı-lacivertliler, hücuma yeni bir yıldız aldı. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Talisca, Fenerbahçe'de!
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Al-Nassr, Anderson Talisca'nın kiralık transferi konusunda el sıkıştı.
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Anlaşma gereği, oyuncunun maaşı iki kulüp tarafından ortaklaşa karşılanacak.
Riyad TV'nin aktardığı bilgilere göre ise Al-Nassr, hücum hattını güçlendirmek adına Talisca'nın yerini Youssef En Nesyri ile dolduracak.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü için 30 milyon euro istediği belirtilmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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