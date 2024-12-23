Volkan Demirel'i Tebrik Etti: Şenol Güneş'e "Adam Değilsin" Diyen Erman Toroğlu'ndan Yeni Açıklama!
Volkan Demirel'i Tebrik Etti: Şenol Güneş'e "Adam Değilsin" Diyen Erman Toroğlu'ndan Yeni Açıklama!
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Sky Spor'da Volkan Demirel - Şenol Güneş gerilimi hakkında konuştu. İki teknik adam karşı karşıya geldikleri maç öncesinde el sıkışmayarak mücadelenin önüne geçmiş, doksan dakikanın sonunda da sarf ettikleri sözlerle gündeme oturmuştu.
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Ligde üç maçtır kazanamayan Trabzonspor, 17. haftada Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son vermişti.
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Trabzon'daki karşılaşma öncesi ve sonrasında iki takımın teknik direktörleri arasında gergin anlar yaşanmıştı.
Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmamış, müsabaka sonunda da teknik adamlar arasında, soyunma odasına girerken tartışma yaşanmıştı.
Güneş, maçın ardından "Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım." açıklamasında bulunmuştu.
Demirel de "Ölüye saygısı olmayanın ben dirisine hiç saygı duymam" ifadelerini kullanmıştı.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönem Beşiktaş'ın başındaki Güneş, Demirel'in Hatayspor'unu hedef göstermiş, "Gaziantep ve Hatayspor şu an nerede idman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi" demişti.
Güneş'e canlı yayında "Adam değilsin" diyen Erman Toroğlu, "Öğretmen bu adam ama bir seyretsin kendisini konuşurken, neler dediğini bir anlasın, baksın. Şenol Güneş konuştukça batıyor. Volkan'ın yaptığı son derece doğru" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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