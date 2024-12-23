Hande Baladın'dan Transfer İtirafı: Eczacıbaşı'ndan Ayrılacağı Yönündeki İddialara Yanıt Verdi
Hande Baladın'dan Transfer İtirafı: Eczacıbaşı'ndan Ayrılacağı Yönündeki İddialara Yanıt Verdi
Eczacıbaşı Dynavit ve Filenin Sultanları’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, hem transfer söylentilerine hem de gündeme yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koyan yıldız isim, geleceğiyle ilgili mesajlar verdi. (Fanatik)
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Eczacıbaşı'nın altyapısından yetişen, 2019-2020 sezonundan bu yana takımda bulunan Hande Baladın, turuncu-beyazlı kulüpteki kariyerine dair konuştu.
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Filenin Sultanları'nın 2023 yılında yaşadığı üç şampiyonlukta önemli katkıları bulunan smaçör, "Ayrılık iddiaları çok normal çünkü Eczacıbaşı'ndaki son senem" dedi.
Kulüple görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden 27 yaşındaki voleybolcu, "Önünde sonunda bir yerle anlaşacağım ya da Eczacıbaşı'nda devam edeceğim, hâlâ belli değil.
Çok fazla haber çıkıyor. Hiçbirinin aslı yok. Eczacıbaşı ile görüşmelere devam ediyorum ama dediğim gibi şu an belli olan bir şey yok" yorumunda bulundu.
Baladın'ın adı, geçtiğimiz günlerde Zeren Spor ile anılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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