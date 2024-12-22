Fenerbahçe Taraftarının Ortak Noktada Buluştuğu Tek Çözüm: Ali Koç ve Yönetimin Değişmesi
Fenerbahçe Taraftarının Ortak Noktada Buluştuğu Tek Çözüm: Ali Koç ve Yönetimin Değişmesi
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Türkiye Kupası haricinde yıllardır süren şampiyonluk hasreti taraftarın sabrını taşırmış durumda. Başkan Ali Koç'un yedi senelik başkanlık kariyerinde henüz ciddi bir başarıya ulaşamaması, her geçen gün farklı eleştirilerin gelmesinin de önünü açıyor. Sarı-lacivertliler, kötü gidişatın faturasını Başkan Ali Koç'a kesti.
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Süper Lig'deki son maçında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
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Kaybedilen iki puan sonrası şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşıldı.
Taraftarlar, sosyal medyada teknik adamın değil yönetimin değişmesi gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu. 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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