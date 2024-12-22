Fenerbahçe Taraftarının Ortak Noktada Buluştuğu Tek Çözüm: Ali Koç ve Yönetimin Değişmesi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Türkiye Kupası haricinde yıllardır süren şampiyonluk hasreti taraftarın sabrını taşırmış durumda. Başkan Ali Koç'un yedi senelik başkanlık kariyerinde henüz ciddi bir başarıya ulaşamaması, her geçen gün farklı eleştirilerin gelmesinin de önünü açıyor. Sarı-lacivertliler, kötü gidişatın faturasını Başkan Ali Koç'a kesti.