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Fenerbahçe Taraftarının Ortak Noktada Buluştuğu Tek Çözüm: Ali Koç ve Yönetimin Değişmesi

Fenerbahçe Taraftarının Ortak Noktada Buluştuğu Tek Çözüm: Ali Koç ve Yönetimin Değişmesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.12.2024 - 14:56

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Türkiye Kupası haricinde yıllardır süren şampiyonluk hasreti taraftarın sabrını taşırmış durumda. Başkan Ali Koç'un yedi senelik başkanlık kariyerinde henüz ciddi bir başarıya ulaşamaması, her geçen gün farklı eleştirilerin gelmesinin de önünü açıyor. Sarı-lacivertliler, kötü gidişatın faturasını Başkan Ali Koç'a kesti.

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Süper Lig'deki son maçında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Süper Lig'deki son maçında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Kaybedilen iki puan sonrası şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşıldı.

Kaybedilen iki puan sonrası şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşıldı.

Taraftarlar, sosyal medyada teknik adamın değil yönetimin değişmesi gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu. 👇🏻

Taraftarlar, sosyal medyada teknik adamın değil yönetimin değişmesi gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu. 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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