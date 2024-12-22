onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kaleciye Döndüğü İçin Küfür Yemişti! Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Yıllar Sonra Buluştu

Kaleciye Döndüğü İçin Küfür Yemişti! Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Yıllar Sonra Buluştu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.12.2024 - 10:51

Kavga gürültünün eksik olmadığı Türk futbolunda ekran başındaki veya tribündeki seyircilerin kahkahadan boğulduğu anlar da yok değil. Her hareketi, her sözüyle olay olan ve renkli kişiliğiyle bilinen teknik direktör Yılmaz Vural da bu durumun en önemli figürlerinden. Tecrübeli çalıştırıcı, eski futbolcularından Canberk Dilaver ile bir araya geldi. Dilaver, tarihe geçen anısını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Youtube'da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerini bir araya getiren Hayrettin'in Kaos Show'unda futbol ele alındı.

Youtube'da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerini bir araya getiren Hayrettin'in Kaos Show'unda futbol ele alındı.

Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen programın bu haftaki konuklarından biri de Türkiye'de kulüpten kulübe koşan Yılmaz Vural'dı.

Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen programın bu haftaki konuklarından biri de Türkiye'de kulüpten kulübe koşan Yılmaz Vural'dı.

71 yaşındaki teknik adam, Göztepe'deki eski oyuncusu Canberk Dilaver'le yıllar sonra karşı karşıya geldi.

71 yaşındaki teknik adam, Göztepe'deki eski oyuncusu Canberk Dilaver'le yıllar sonra karşı karşıya geldi.

Vural, Giresunspor maçında Dilaver'e kaleciye geri pas verdiği için "La kaleciye dönme a**** k******" diyerek kızmasıyla hafızalara kazınmıştı.

Vural, Giresunspor maçında Dilaver'e kaleciye geri pas verdiği için "La kaleciye dönme a**** k******" diyerek kızmasıyla hafızalara kazınmıştı.

Şu anda Kırıkkale FK forması giyen 31 yaşındaki savunmacı, o an yaşananları ilk kez paylaştı. 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın