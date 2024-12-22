Kaleciye Döndüğü İçin Küfür Yemişti! Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Yıllar Sonra Buluştu
Kaleciye Döndüğü İçin Küfür Yemişti! Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Yıllar Sonra Buluştu
Kavga gürültünün eksik olmadığı Türk futbolunda ekran başındaki veya tribündeki seyircilerin kahkahadan boğulduğu anlar da yok değil. Her hareketi, her sözüyle olay olan ve renkli kişiliğiyle bilinen teknik direktör Yılmaz Vural da bu durumun en önemli figürlerinden. Tecrübeli çalıştırıcı, eski futbolcularından Canberk Dilaver ile bir araya geldi. Dilaver, tarihe geçen anısını anlattı.
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Youtube'da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerini bir araya getiren Hayrettin'in Kaos Show'unda futbol ele alındı.
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Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen programın bu haftaki konuklarından biri de Türkiye'de kulüpten kulübe koşan Yılmaz Vural'dı.
71 yaşındaki teknik adam, Göztepe'deki eski oyuncusu Canberk Dilaver'le yıllar sonra karşı karşıya geldi.
Vural, Giresunspor maçında Dilaver'e kaleciye geri pas verdiği için "La kaleciye dönme a**** k******" diyerek kızmasıyla hafızalara kazınmıştı.
Şu anda Kırıkkale FK forması giyen 31 yaşındaki savunmacı, o an yaşananları ilk kez paylaştı. 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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