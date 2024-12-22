Kaleciye Döndüğü İçin Küfür Yemişti! Yılmaz Vural ile Canberk Dilaver Yıllar Sonra Buluştu

Kavga gürültünün eksik olmadığı Türk futbolunda ekran başındaki veya tribündeki seyircilerin kahkahadan boğulduğu anlar da yok değil. Her hareketi, her sözüyle olay olan ve renkli kişiliğiyle bilinen teknik direktör Yılmaz Vural da bu durumun en önemli figürlerinden. Tecrübeli çalıştırıcı, eski futbolcularından Canberk Dilaver ile bir araya geldi. Dilaver, tarihe geçen anısını anlattı.