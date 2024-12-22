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Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Transfer Dedikodularını Artıracak Hamle!

Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Transfer Dedikodularını Artıracak Hamle!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.12.2024 - 09:50

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Fenerbahçe'de hangi isimlerle yola devam edilmeyeceği merakla beklenirken Osayi Samuel, İngiltere'de görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar durumu, 'transfer' olarak yorumladı. Alınan kötü sonuçların ardından eleştirilen Ali Koç'a tepkiler yine yükseldi.

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Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Arsenal, 17. haftada Crystal Palace deplasmanına çıktı.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Arsenal, 17. haftada Crystal Palace deplasmanına çıktı.

Arteta ve öğrencileri, 5-1'lik skorla üç puana uzandı. Galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus (2), Kai Havertz, Gabriel Martinelli ve Declan Rice kaydetti.

Arteta ve öğrencileri, 5-1'lik skorla üç puana uzandı. Galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus (2), Kai Havertz, Gabriel Martinelli ve Declan Rice kaydetti.

Fenerbahçe'nin henüz sözleşme uzatmadığı savunmacısı Osayi Samuel de karşılaşmayı yerinden takip edenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin henüz sözleşme uzatmadığı savunmacısı Osayi Samuel de karşılaşmayı yerinden takip edenler arasında yer aldı.

Nijeryalı futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Crystal Palace ile anılmıştı.

Nijeryalı futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Crystal Palace ile anılmıştı.

26 yaşındaki oyuncunun kız arkadaşının da İngiltere'de yaşamak istediği ifade edilmişti.

26 yaşındaki oyuncunun kız arkadaşının da İngiltere'de yaşamak istediği ifade edilmişti.
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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