Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Transfer Dedikodularını Artıracak Hamle!

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Fenerbahçe'de hangi isimlerle yola devam edilmeyeceği merakla beklenirken Osayi Samuel, İngiltere'de görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar durumu, 'transfer' olarak yorumladı. Alınan kötü sonuçların ardından eleştirilen Ali Koç'a tepkiler yine yükseldi.