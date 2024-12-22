Hakem Cihan Aydın Maçını Yönettiği Beşiktaş'ın Formasını İmzaladı
Hakem Cihan Aydın Maçını Yönettiği Beşiktaş'ın Formasını İmzaladı
Türkiye’de hakemler yine tartışmaların merkezinde. Karşılaşmalarda düdük çalan isimlerin saha içinde verdikleri kararlar kadar saha dışındaki tutumları da eleştiri konusu. Son olarak Cihan Aydın'ın Beşiktaş formasını imzalaması, tarafsızlık algısını zedelediği gerekçesiyle tepki topladı. Taraftarlar, bu tür davranışların mesleğin ciddiyetine zarar verdiğini düşündüğünü ifade etti.
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Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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Deplasman ekibi, 5. dakikada Lima ile skorda üstünlüğü ele alırken 7'de siyah-beyazlı ekipten Rafa mücadeleye denge getirdi.
Bu sonuçla Beşiktaş, 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinden bu yana çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılamadı.
Mücadelede düdük çalan hakem Cihan Aydın, stadyumdan ayrılırken ev sahibinin formasını imzaladı.
İşte o anlar ve futbolseverlerin yaşananlara dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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