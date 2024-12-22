Hakem Cihan Aydın Maçını Yönettiği Beşiktaş'ın Formasını İmzaladı

Türkiye’de hakemler yine tartışmaların merkezinde. Karşılaşmalarda düdük çalan isimlerin saha içinde verdikleri kararlar kadar saha dışındaki tutumları da eleştiri konusu. Son olarak Cihan Aydın'ın Beşiktaş formasını imzalaması, tarafsızlık algısını zedelediği gerekçesiyle tepki topladı. Taraftarlar, bu tür davranışların mesleğin ciddiyetine zarar verdiğini düşündüğünü ifade etti.