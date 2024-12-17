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Hakim Ziyech'ten Çarpıcı İfadeler! Faslı Yıldız Galatasaray'ı Kafasında Bitirmiş

Hakim Ziyech'ten Çarpıcı İfadeler! Faslı Yıldız Galatasaray'ı Kafasında Bitirmiş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.12.2024 - 00:45

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız veren Galatasaray'da gözler bir yandan da performansı düşük oyuncularda. Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Ziyech'le ipler koptu. Gazeteci Haluk Yürekli yıldız ismin takımdan gitmek istediğini söyledi.

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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği ortaya çıktı.

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini açıkladı.

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini açıkladı.

3 Aralık günü bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ifade eden Yürekli, arkadaşının 31 yaşındaki oyuncuyla olan konuşmasını paylaştı. 👇

3 Aralık günü bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ifade eden Yürekli, arkadaşının 31 yaşındaki oyuncuyla olan konuşmasını paylaştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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