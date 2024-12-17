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Galatasaray'ın Dybala'yı Gözüne Kestirmesi Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!

Galatasaray'ın Dybala'yı Gözüne Kestirmesi Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.12.2024 - 21:09

Geçtiğimiz iki sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli. Sarı-kırmızılar, bu sezon henüz kaybetmeyen kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde. Şu ana kadar konuşulan isimler, Roma'dan Dybala, PSG'den Skriniar. Yıldız futbolcuların olası transferi üzerinden Fenerbahçeliler, Ali Koç ve yönetimlerine tepki gösterdi.

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Beşiktaş ve Avrupa Ligi'ndeki Athletic maçını kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir'i yense de taraftarı gelecek adına endişeli.

Beşiktaş ve Avrupa Ligi'ndeki Athletic maçını kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir'i yense de taraftarı gelecek adına endişeli.

Bölgelerdeki eksiklik ve şu ana kadar hiçbir isimle söz kesilememesi hatta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi ve İrfan'la anlaşılamaması yaşananların sorgulanmasına neden oldu.

Bölgelerdeki eksiklik ve şu ana kadar hiçbir isimle söz kesilememesi hatta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi ve İrfan'la anlaşılamaması yaşananların sorgulanmasına neden oldu.

Galatasaray'ın Osimhen'i bonservisiyle aldığı iddiası, Dybala ve Skriniar dedikoduları da tepkileri artırdı.

Galatasaray'ın Osimhen'i bonservisiyle aldığı iddiası, Dybala ve Skriniar dedikoduları da tepkileri artırdı.

İşte Fenerbahçe taraftarından gündeme dair değerlendirmeler 👇

İşte Fenerbahçe taraftarından gündeme dair değerlendirmeler 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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