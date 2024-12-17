Galatasaray'ın Dybala'yı Gözüne Kestirmesi Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!

Geçtiğimiz iki sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli. Sarı-kırmızılar, bu sezon henüz kaybetmeyen kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde. Şu ana kadar konuşulan isimler, Roma'dan Dybala, PSG'den Skriniar. Yıldız futbolcuların olası transferi üzerinden Fenerbahçeliler, Ali Koç ve yönetimlerine tepki gösterdi.